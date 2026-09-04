Un focar neobișnuit de Salmonella a infectat zeci de persoane în Franța

Un focar de Salmonella asociat cu un lot de semințe de dovleac pentru consum a îmbolnăvit 81 de persoane și a dus la spitalizarea a șase dintre acestea în mai multe regiuni din Franța între lunile mai și august, au anunțat vineri Ministerele Sănătății și Agriculturii de la Paris, citate de Reuters.

Ministerele au precizat într-un comunicat comun că ancheta de sănătate publică indică drept sursă semințe de dovleac procesate de o companie alimentară din sud-vestul Franței și comercializate de mai mulți retaileri, inclusiv de lanțul Grand Frais.

Șase dintre persoanele infectate au fost spitalizate, iar alte două au primit îngrijiri din partea serviciilor de urgență. Toate au revenit la domiciliu după ce simptomele s-au ameliorat, iar produsele au fost retrase de la vânzare.

Salmonella este un grup de bacterii în formă de bastonaș care poate provoca salmoneloza, o boală frecventă transmisă prin consumul de alimente contaminate. Simptomele includ, de obicei, diaree, febră și crampe abdominale.

Autoritățile franceze au recomandat ca persoanele care au consumat aceste produse și care prezintă simptome să consulte medicul.

Focarele de Salmonella nu sunt obișnuite pentru semințele de dovleac. Semințele pot fi contaminate, dar ele nu se află printre alimentele cel mai frecvent asociate cu cazurile de salmoneloză.

Administrația pentru Medicamente și Alimente din SUA afirmă că semințele sunt un aliment cu risc posibil pentru Salmonella deoarece bacteriile pot supraviețui în produse uscate.

FOTO articol: Ivan Zhaborovskiy / Dreamstime.com.