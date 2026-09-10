Un fost adjunct al șefului STS scapă de condamnarea la închisoare. Generalul în rezervă fusese prins când lua mită

Curtea de Apel București a anulat joi decizia de condamnare la 3 ani și 8 luni de închisoare primită la instanța de fond de generalul în rezervă Florin Mihalache. Fost director adjunct al Serviciului de Telecomunicaţii Speciale în perioada 2001-2005, el fusese trimis în judecată de DNA după ce a fost prins când primea mită 75.000 de euro de la administratorul unei firme.

Generalul Florin Mihalache a fost condamnat de Tribunalul București în decembrie 2023. Joi, Curtea de Apel București i-a admis apelul, scrie Agerpres.

Curtea de Apel a desființat integral decizia Tribunalului, care îl condamnase pe generalul în rezervă la 3 ani și 8 luni de închisoare pentru trafic de influență, spălarea banilor și fals în înscrisuri sub semnătură privată. Magistrații l-au achitat pentru toate cele trei infracțiuni, susținând că „nu există probe că inculpatul a săvârșit infracțiunea”.

Acuzațiile pe care DNA i le-a adus fostului șef din STS

Florin Mihalache este general în rezervă și a fost director adjunct al Serviciului de Telecomunicaţii Speciale în perioada 2001-2005.

El a fost trimis în judecată de DNA în mai 2022. A fost acuzat că i-a cerut administratorului unei firme 75.000 de euro pentru a interveni pe lângă un om de afaceri cu care administratorul avea mai multe litigii comerciale, în scopul stingerii acestora.

Conform DNA, în perioada august 2021 – ianuarie 2022, generalul STS a cerut, în mod repetat, de la administratorul firmei inițial un autoturism de lux, apoi contravaloarea acestuia, de 75.000 euro.

„Intervenția” lui Florin Mihalache trebuia să se finalizeze cu încheierea unei tranzacții privind stingerea tuturor litigiilor aflate pe rolul instanțelor din București și achitarea de către una dintre societățile reprezentate de omul de afaceri către societatea administratorului a unor datorii de aproximativ 1.500.000 euro, spunea DNA.

„Pentru a disimula proveniența sumei pe care ar fi urmat să primească pentru serviciile sale, la data de 6 ianuarie, inculpatul ar fi încheiat cu martorul un contract fictiv de împrumut. În contextul menționat, la data de 12 ianuarie, inculpatul ar fi primit cei 75.000 de euro pretinși, ocazie cu care s-a procedat la constatarea infracțiunii flagrante”, menționau procurorii.