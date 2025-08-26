Un fost candidat la prezidențiale, pus sub control judiciar după ce a încercat să corupă sexual un minor de 14 ani

Sebastian Popescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, a fost plasat sub control judiciar, într-un caz de corupere sexuală a unui minor, au declarat surse judiciare pentru HotNews. Reclamația la poliție a fost făcută duminică de youtuberul „Justițiarul de Berceni”.

Autoritățile au deschis un dosar penal pe numele lui Sebastian Popescu, candidatul Partidului Noua Românie la alegerile prezidențiale din noiembrie, după ce acesta a abordat pe rețelele sociale un minor de 14 ani, pentru a-l determina să întrețină relații sexuale cu el.

Potrivit Antena3, Popescu i-a trimis minorului mai multe mesaje, la care a atașat și fotografii obscene.

Reclamația la poliție a fost făcută de „Justițiarul de Berceni”, care a postat, duminică, un videoclip pe contul său de TikTok în care Sebastian Popescu apare alături de agenți de poliție. Popescu a fost ulterior dus la audieri.

Anunțul făcut de Poliția Capitalei

Marți, Poliția Capitalei a anunțat, într-un comunicat, că polițiștii au fost alertați despre faptul că un bărbat „în vârstă de 45 de ani, i-ar fi propus unui minor să întrețină relații intime, prin intermediul unei rețele de socializare”.

„În urma imaginilor și informațiilor apărute în spațiul public ce fac referire la o persoană care i-ar fi propus unui minor să întrețină relații intime, Serviciul Informare și Relații Publice este abilitat să comunice următoarele: La data de 24 august 2025, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București- Secția 27 Poliție au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul că un bărbat, în vârstă de 45 de ani, i-ar fi propus unui minor să întrețină relații intime, prin intermediul unei rețele de socializare”, a transmis Poliția Capitalei.

Polițiștii din cadrul subunității au identificat și depistat bărbatul în cauză, fiind condus la sediul de poliție, precizează sursa citată.

Cercetările au fost preluate de Serviciul Agresiuni Sexuale, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3.

Ulterior, față de cel în cauză „s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale pentru comiterea infracțiunii de coruperea sexuală a minorilor, privind faptul că inculpatul a pus la dispoziția minorului o imagine cu un caracter pornografic”, menționează poliția.

De asemenea, față de Popescu a fost dispusă și măsura controlului judiciar pe o perioada de 60 de zile.