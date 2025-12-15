Un fost CEO Google contribuie la finanțarea și lansarea unui startup AI francez specializat în voci sintetice

Un magnat francez din telecom, dar și fostul șef Google Eric Schmidt se numără printre finanțatorii unui startup francez specializat în inteligență artificială vocală. Gradium se numește compania, iar ambiția este să concureze cu OpenAI sau Meta.

Startup-ul din Paris a pornit cu 60 milioane euro finanțare și vrea să dezvolte o mulțime de modele AI de voce care să poată fi folosite în mai multe tipuri de aplicații.

Tehnologia Gradium poate realiza „task-uri” precum generarea de voce și transcriere, dar și transformarea tonalităților vocale și înțelegerea vorbirii, scrie Bloomberg. Tehnologia poate genera și discursuri. Despre Gradium a scris și TechCrunch.

Compania de AI a fost fondată de cercetători care au trecut pe la Google DeepMind și Meta, dar și pe la fundația Kyutai un laborator nonprofit de cercetare care fusese creat cu investiții de 300 milioane euro și care a lansat anul trecut un model vocal AI ce procesează în mod direct vorbirea.

Nucleul echipei Gradium lucra până acum în cadrul Kyutai care fusese fondat, în 2023, de Xavier Niel (fondatorul Iliad și acționar individual al Le Monde).

„Chiar dacă suntem o companie mică de la Paris, putem participa la competiția globală și putem concura direct cu OpenAI sau Meta”, spune CEO-ul Neil Zeghidour, citat de Le Monde. El mai spune că „potențialul AI-ului vocal este încă în mare parte neexploatat” și că vocea poate deveni „principala interfață între oameni și mașini”.

Compania a semnat mai multe parteneriate în diverse sectoare, de la sănătate la jocuri video, și va crea „avataruri” vocale cât mai realiste.