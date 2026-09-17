Un fotbalist de la Dinamo a fost convocat la națională, alături de staruri de la Real Madrid, PSG, Bayern Munchen și Manchester City

Alaa Bellaarouch (24 de ani), portarul echipei Dinamo București, a fost convocat la naționala Marocului pentru următoarele trei partide.

Împrumutat de la Braga în această vară, Bellaarouch a impresionat în tricoul lui Dinamo, fiind considerat de specialiști unul dintre cei mai buni portari din Superliga.

Mohamed Ouahbi, selecționerul Marocului, a anunțat, miercuri, lotul echipei naționale pentru următoarele trei partide: două în Cupa Africii pe Națiuni (Gabon, 25 septembrie, și Lesotho, 29 septembrie) și un amical (Ghana, 4 octombrie).

Pentru Bellaarouch, aceasta este prima convocare la naționala de seniori a țării sale. A mai bifat 8 selecții la reprezentativa U23 și 7 la U20.

Din lotul selecționatei africane fac parte staruri precum Achraf Hakimi (PSG), Brahim Diaz (Real Madrid), Ismael Saibari (Bayern) sau Ayyoub Bouaddi (Manchester City).

Lotul Marocului pentru următoarele trei meciuri

PORTARI: Yassine Bounou (Al-Hilal), Munir El Kajoui (RS Berkane), Ahmed Reda Tagnaouti (AS FAR Rabat), Alaa Bellaarouch (Dinamo)

FUNDAȘI: Noussair Mazraoui (Manchester United), Anass Salah-Eddine (Panathinaikos)

Marwane Saadane (Al-Fateh), Nayef Aguerd (Marseille), Redouane Halhal (Venezia)

Issa Diop (Ipswich), Abdelhamid Ait Boudlal (Rennes), Achraf Hakimi (PSG), Zakaria El Ouahdi (Hamburg), Ali Maamar (Anderlecht)

MIJLOCAȘI: Ayyoub Bouaddi (Manchester City), Samir El Mourabet (Strasbourg), Neil El Aynaoui (Leipzig), Oussama Targhalline (Feyenoord), Bilal El Khannouss (Stuttgart), Soufiane El-Faouzi (Schalke), Azzedine Ounahi (Panathinaikos), Ismael Saibari (Bayern)

ATACANȚI: Abdessamad Ezzalzouli (Real Betis), Abdellah Ouazane (Ajax), Brahim Diaz (Real Madrid), Yassine Gessime (Strasbourg), Yassir Zabiri (Racing Santander), Soufiane Rahimi (Al-Ain), Tawfik Bentayeb (Anderlecht).