Un general al Armatei Române a fost găsit mort, în judeţul Prahova

Generalul Dorin Ioniţă, fostul comandant al Forţelor Întrunite, a fost găsit vineri dimineață împușcat, într-un imobil din judeţul Prahova, au confirmat surse judiciare pentru HotNews.

Generalul, domiciliat în Voluntari, fusese reclamat joi seară de o femeie de 46 de ani că a agresat-o.

„La data de 10 septembrie a.c., în jurul orei 20:17, polițiști din cadrul Poliției Orașului Voluntari au fost sesizați, prin apel 112, de către o femeie, cu privire la faptul că ar fi fost agresată fizic de către un bărbat. Polițiștii s-au deplasat de îndată la fața locului și au efectuat verificări, iar în urma completării formularului de evaluare a riscului a fost stabilit un risc iminent pentru victimă, respectiv o femeie de 46 de ani”, a anunțat vineri dimineață IPJ Ilfov, într-un comunicat oficial.

Polițiștii au emis apoi un ordin de protecție provizoriu.

„În acest context, a fost emis un ordin de protecție provizoriu pe o perioadă de 5 zile, prin care au fost dispuse măsurile legale pentru protejarea persoanei vătămate, inclusiv obligația bărbatului de a păstra o distanță minimă de 200 de metri, față de aceasta”, a precizat IPJ Ilfov.

A plecat de acasă cu pistolul

Ulterior, în cursul nopții, în jurul orei 01:24, polițiștii au fost sesizați de o altă femeie de 60 de ani, „care a relatat faptul că soțul său, cunoscut ca deținător legal de armă, ar fi plecat de la domiciliu având asupra sa un pistol”.

„Polițiștii au dispus de îndată măsuri pentru identificarea și localizarea bărbatului, precum și pentru prevenirea oricărui pericol la adresa acestuia sau a altor persoane. În dimineața acestei zile, Inspectoratul de Poliție Județean Ilfov a fost informat cu privire la faptul că persoana de 61 de ani a fost găsită decedată de către o rudă, într-un imobil dintr-o comună, din județul Prahova”, a precizat Poliția llfov.

Surse judiciare au confirmat pentru HotNews că este vorba despre generalul Dorin Ioniţă. El a fost, între 5 septembrie 2017 – 31 iulie 2023, comandant al Comandamentul Forţelor Întrunite „General Ioan Emanoil Florescu’’.

Generalul a coordonat și parada militară de la 1 Decembrie 2019.

Potrivit unor surse judiciare citate și de Antena 3, generalul a fost găsit de cumnatul său, în localitatea Păuleşti din judeţul Prahova. Lângă cadavrul său, anchetatorii au găsit un pistol.

„Cercetările sunt desfășurate de polițiști, sub supravegherea unei unității de parchet competente, pentru stabilirea cu exactitate a tuturor circumstanțelor în care a avut loc evenimentul”, a precizat IPJ Ilfov.