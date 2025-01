Un gest făcut de Elon Musk în timpul festivităţilor de învestire a lui Trump a stârnit controverse pe rețelele sociale

Un gest cu mâna făcut de miliardarul Elon Musk în timp ce vorbea în timpul festivităţii de învestire a preşedintelui Donald Trump a atras, în mediul online, comparaţii cu salutul nazist. O importantă organizaţie de monitorizare a antisemitismului a declarat însă că pare să nu fi fost nimic altceva decât un moment de entuziasm, relatează Reuters.

Musk, însărcinat cu reducerea cheltuielilor publice în noul Departament de Eficiență Guvernamentală (DOGE) creat de Trump, a urcat pe scena de la Capital One Arena din Washington în aplauze susţinute, ridicându-şi braţele în sus şi strigând „Yesssss”.

„Aceasta nu a fost o victorie obişnuită. Aceasta a fost o răspântie în drumul civilizaţiei umane”, a spus Musk, care și-a exprimat entuziasmul față de planurile lui Donald Trump de a trimite astronauți pe Marte.

„Aceasta chiar a contat. Vă mulţumesc pentru că aţi făcut-o posibilă! Vă mulţumesc”, a spus el.

Muşcându-şi buza de jos, s-a bătut cu mâna dreaptă peste inimă, cu degetele larg desfăcute, apoi şi-a întins braţul drept, emfatic, într-un unghi ascendent, cu palma în jos şi degetele împreunate. Apoi s-a întors şi a făcut acelaşi gest cu mâna către mulţimea din spatele său.

La finalul discursului, Musk a spus: „Inima mea este alături de voi. Datorită vouă viitorul civilizaţiei este asigurat”.

Fake News Media lies about Elon Musk again. This was not a "Nazi" gesture. Elon was gesturing that his heart goes out to the crowd.



Context matters. pic.twitter.com/nx00j95pz1