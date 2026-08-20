Un gigant chinez a fost amendat cu două miliarde de euro. Fondatorul companiei a primit închisoare pe viață

Justiția chineză l-a condamnat joi la închisoare pe viață pe fondatorul gigantului Evergrande, un simbol al crizei imobiliare care continuă să afecteze economia națională, și a aplicat grupului și diviziei sale imobiliare o amendă totală de aproximativ două miliarde de euro, transmite AFP.

Evergrande a fost la un moment principalul dezvoltator imobiliar din China, susținut de decenii de urbanizare rapidă și de îmbunătățirea nivelului de trai în întreaga țară.

Înăsprirea condițiilor de acces la credite, menită să limiteze împrumuturile excesive, l-a împins la incapacitate de plată în 2021.

Prăbușirea companiei Evergrande și a altor actori din industrie, precum și criza pieței imobiliare continuă să împiedice creșterea economică, al cărei motor au fost timp de multă vreme.

Amenzi enorme și pedepse cu închisoarea

Grupul Evergrande și filiala sa imobiliară au fost condamnate la o amendă totală de 15,82 miliarde de yuani (2 miliarde de euro). Fondatorul său, Xu Jiayin, sau Hui Ka Yan în cantoneză, a fost condamnat la închisoare pe viață, în special pentru „fraudă financiară la scară largă”.

De asemenea, i-au fost retrase drepturile civile pe viață, iar toate bunurile sale personale au fost confiscate, a precizat tribunalul din Shenzhen pe rețeaua socială WeChat.

„Grupul Evergrande a fost condamnat la (…) o amendă de 8,82 miliarde de yuani (1,12 miliarde de euro); Evergrande Real Estate a fost condamnată la o amendă de 7 miliarde de yuani (890 de milioane de euro)”, a precizat tribunalul.

Între 2016 și 2021, Evergrande și Xu Jiayin „au încălcat legea națională prin comiterea unei fraude financiare continue și la scară largă, precum și a altor acțiuni menite să umfle activele și să ascundă pasivele”, a explicat instanța.

Aceasta a adăugat că acuzații „au preluat controlul asupra unor instituții financiare” prin mită, fără a numi instituțiile în cauză.

Alți cinci înalți responsabili ai grupului Evergrande au fost condamnați la pedepse cu închisoarea cuprinse între 6 și 18 ani pentru diverse capete de acuzare, potrivit instanței.