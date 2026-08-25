Un important bancher explică paradoxul cu care se confruntă Wall Street: „Există un pericol uriaș”

Un partener al Goldman Sachs care conduce unul dintre proiectele fanion ale băncii de investiții în domeniul inteligenței artificiale a avertizat că răspândirea AI pe Wall Street riscă să afecteze capacitatea de gândire a următoarei generații de finanțiști, relatează CNBC.

„Există un pericol uriaș ca, în era AI, să externalizăm procesul nostru de raționament către aceste modele și să ajungem la o atrofie cognitivă care să ne împiedice să mai putem raționa singuri pornind de la principiile fundamentale [ale finanțelor]”, a declarat Chris Churchman, care conduce Marquee, platforma digitală a Goldman pentru clienții instituționali.

Comentariile au fost făcute în cadrul celui mai recent episod al podcastului „Exchanges” al companiei.

Churchman a spus că, așa cum oamenii și-au pierdut abilitățile de orientare și de memorare odată cu apariția invențiilor moderne precum Google Maps, bancherii riscă să-și piardă capacitățile analitice dacă algoritmii vor prelua întreaga muncă dificilă.

„Raționamentul este în continuare important”, a subliniat el. „Trebuie în continuare să raționezi asupra [problemelor] și să le structurezi într-un argument, iar acum delegăm raționamentul”, a deplâns bancherul de investiții.

AI vine cu un paradox pentru Wall Street

CNBC comentează că eforturile Wall Street de a integra AI în toate procesele sale de tranzacționare și activitățile bancare ar putea fi un fel de „pact cu diavolul”: va face industria mai profitabilă astăzi, dar ar putea, în același timp, să erodeze talentul de care aceasta are nevoie pentru ziua de mâine.

Pe măsură ce AI preia tot mai mult din munca de rutină care i-a învățat în mod tradițional pe tinerii bancheri și brokeri cum să gândească și să ia decizii, firmele riscă să sacrifice cultura profesională care transformă angajații juniori în specialiști experimentați de pe Wall Street.

Acest lucru ar putea chiar să reducă, în primul rând, nevoia de bancheri juniori. Anul trecut, CNBC a relatat că firmele de pe Wall Street analizau modalități de a folosi AI pentru a reduce raportul dintre bancherii juniori și angajații seniori.

Chris Churchman, unul dintre partenerii băncii de investiții Goldman Sachs, FOTO: Captură YouTube / Goldman Sachs

„Inveți făcând lucrurile”, afirmă bancherul

Churchman, care a condus tranzacționarea valutară la UBS înainte de a se alătura Goldman în 2021, a observat la rândul său că băncile trebuie să găsească un echilibru între utilizarea AI și păstrarea culturii de ucenicie de pe Wall Street.

„Înveți făcând lucrurile, iar o mare parte din cunoștințe sunt tacite; nu au fost niciodată puse în scris”, a afirmat el.

De exemplu, brokerii juniori învață răspunzând solicitărilor clienților privind prețurile, sub supravegherea unor brokeri experimentați care își asumă riscuri, a spus Churchman.

„Putem automatiza acest lucru, absolut”, a spus acesta, „dar atunci vom mai avea traderi seniori care să înțeleagă pe deplin [ce fac]?”.

Potrivit acestuia, chiar și Goldman, una dintre cele mai importante bănci de investiții din lume, nu și-a „dat încă seama” cum va gestiona tranziția pe care compania a început-o.

Un moment surprinzător la Goldman Sachs

Churchman a mai explicat că, din punct de vedere tehnic, cea mai dificilă provocare este să se asigure că răspunsurile AI sunt 100% corecte din punct de vedere factual și pot fi auditate.

În timp ce chatboții AI destinați consumatorilor îi avertizează pe utilizatori că pot apărea greșeli, în domeniul finanțelor de nivel înalt toleranța la erori este redusă.

Churchman a spus că, în procesul de dezvoltare a platformei AI a Goldman pentru clienți, software-ul a recunoscut un lucru surprinzător.

„Când l-am provocat serios, cel puțin a fost sincer”, a spus Churchman. „A fost ceva de genul: «Uite, până la urmă, sunt mai bun la a părea minuțios decât la a fi minuțios»”.