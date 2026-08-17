Un important bancher rus a fost concediat după ce a spus că economia Rusiei rămâne în urmă „în anumite privințe, față de Ucraina”

Andrei Klepach, economist-șef la a doua cea mai mare bancă din Rusia, a fost demis la câteva zile după ce presa rusă a relatat despre un discurs aspru pe care îl ținuse în fața unor colegi economiști în luna mai, relatează The Guardian.

Klepatch ocupa funcția de economist-șef la banca de dezvoltare controlată de stat VEB, începând din 2014. În discursul său din mai, Klepach a afirmat că Rusia „rămâne în urmă” din punct de vedere economic față de China și SUA și, „în anumite privințe, față de Ucraina”.

De asemenea, el a avertizat că Moscova nu ar câștiga un război economic de lungă durată cu Ucraina, potrivit afirmațiilor publicate de The Moscow Times.

Economia Rusiei, din cauza războiului, va duce inevitabil la o „criză socială” care ar izbucni „atunci când nimeni nu se așteaptă în mod special la asta”.

„Nu vom câștiga această competiție într-un război de uzură cu Ucraina”

El a mai afirmat că așteptările privind un colaps economic iminent al Ucrainei sunt nefondate și că o confruntare prelungită cu Ucraina nu va duce la victoria Rusiei. „Nu vom câștiga această competiție într-un război de uzură cu Ucraina”, a spus Klepach. „Avem iluzia că totul se va prăbuși acolo. Nu s-a prăbușit și nici nu se va prăbuși. Costurile noastre cresc.”

Aceste comentarii au reprezentat o recunoaștere rară din partea unui economist rus de rang înalt a dificultăților economice tot mai mari cu care se confruntă țara și au contrazis în mod direct afirmațiile lui Vladimir Putin potrivit cărora Moscova rezistă cu succes presiunilor economice generate de război și că epuizarea economică a Ucrainei este doar o chestiune de timp.

VEB nu a oferit un motiv pentru concedierea lui Klepach. O cunoștință a lui Klepach a declarat pentru publicația de afaceri „Vedomosti” că plecarea sa de la bancă a fost „legată de evaluările sale personale, dure, privind evoluția economică și politică a țării, care nu se pot alinia în niciun fel cu poziția corporației”.

Publicația independentă rusă „The Bell” a relatat, citând surse, că Klepach a fost demis la ordinul Kremlinului și că demiterea sa a fost direct legată de discursul său din luna mai.