Un important lider PSD ridică miza: „Păcănele sau educație. Primăriile care închid sălile de jocuri de noroc vor primi bani pentru şcoli”

Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Alfred Simonis, a anunţat că primăriile care vor închide sălile de jocuri de noroc de pe raza localităţii, vor primi bani pentru şcoli din bugetul judeţului Timiş, scrie News.ro.

”Primăriile care închid sălile de jocuri de noroc, păcănelele, cum le cunoaştem, vor primi bani pentru şcoli. După legea prin care am scos jocurile de noroc din localităţile sub 15.000 de locuitori, a venit momentul ca şi celelalte comune şi oraşe să le elimine. Pentru a-i convinge pe primari să aibă curajul unei asemenea decizii, încercăm, la Consiliul Judeţean, să găsim o formulă de acordare a unor stimulente financiare. În Timiş mai sunt doar câteva comune şi oraşe cu un numar de locuitori mai mare de 15.000. Vrem un mecanism simplu şi clar: administraţiile care votează în termen de 30 de zile o hotărâre de consiliu local pentru eliminarea sălilor de jocuri pot primi finanţări pentru a stimula investiţii în educaţie”, a anunţat Alfred Simonis, preşedintele CJ Timiş.

„Alegere simplă: păcănele sau educație

Banii vor putea fi folosiţi pentru construirea de şcoli şi grădiniţe sau pentru modernizări în spaţiile de învăţământ.

”Banii pe care îi vor primi de la Consiliul Judeţean Timiş vor fi alocaţi pentru construirea de şcoli sau grădiniţe noi ori pentru modernizarea celor existente. Dincolo de calculul administrativ al fiecăruia, trebuie să existe grijă şi responsabilitate faţă de oameni. Eu cred că alegerea e simplă: păcănele sau educaţie. Este un apel direct către primari pentru că nu mai putem să închidem ochii în faţa unui fenomen care afectează zeci de mii de familii”, a mai precizat Simonis.

Alfred Simonis, care în mandatul trecut a fost deputat de Timiş şi preşedinte al Camerei Deputaţilor a iniţiat o lege care interzice sălile de jocuri de noroc în localităţile cu mai puţin de 5.000 de locuitori şi impune mutarea acestora la periferia oraşelor. Legea vizează reducerea dependenţei şi sancţionează penal eliberarea de adeverinţe false pentru funcţionarea acestora.