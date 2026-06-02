Un important obiectiv turistic din Germania introduce o taxă de vizitare. Cât va costa biletul

Accesul în celebra Catedrală din Koln în afara orelor dedicate slujbelor religioase va costa 12 euro pentru un vizitator adult începând din luna iulie, au anunţat marţi administratorii săi, justificând renunţarea la intrarea gratuită prin costurile ocazionate de întreţinerea acestui monument inclus de UNESCO în patrimoniul mondial, informează agențiile de presă DPA, AFP și Agerpres.

„Noua redevenţă pentru vizitare nu are scopul de a genera profit, ci de a asigura supravieţuirea însăşi a catedralei”, având în vedere întreţinerea sa „costisitoare”, a justificat trezorierul Clemens van de Ven într-un comunicat al capitolului, colegiul de clerici care administrează biserica.

Pe lângă cheltuielile curente, el a subliniat şi necesitatea constituirii unor „rezerve” pentru a face faţă „cerinţelor viitoare”.

Capodoperă a artei gotice, a cărei construcţie a durat şase secole, din secolul al XIII-lea până în secolul al XIX-lea, Catedrala din Koln este una dintre cele mai faimoase biserici catolice din lume.

Înscrisă din 1996 în patrimoniul mondial UNESCO, aceasta primeşte anual 6 milioane de vizitatori.

Catedrala din Koln, Foto: Martin Meissner / AP / Profimedia

La începutul lunii martie, anunţul privind introducerea unei taxe de intrare pentru a face faţă creşterii costurilor de întreţinere – 16 milioane de euro în acest an, în pofida reducerii personalului de la 100 la 85 de angajaţi – a stârnit o dezbatere aprinsă.

Fosta arhitectă-şefă a monumentului a considerat, în special, că renumita catedrală îşi va pierde aspectul „misionar”, deschis tuturor, şi va semăna „mai mult cu un muzeu”, vizitat doar de persoane înstărite.

Marţi, decanul capitolului Catedralei din Koln, monseniorul Guido Assmann, citat în comunicat, a subliniat că administratorii „au urmărit cu atenţie dezbaterea publică” şi au preluat numeroasele solicitări ale publicului de a-i scuti pe copii de la plata taxei.

Copiii sub 13 ani, precum şi persoanele cu dizabilităţi, nu vor plăti, aşadar, pentru a vizita naosul, tezaurul şi turnul, zone care erau deja cu plată pentru toţi vizitatorii. Adolescenţii, ucenicii şi studenţii vor beneficia de un tarif redus (6 euro).

Când va rămâne gratuit accesul în Catedrala din Koln

Accesul în catedrală va rămâne „complet gratuit” pentru slujbe şi marile sărbători catolice, iar credincioşii vor putea avea acces în transeptul nordic şi în afara orelor de liturghie.

Catedrala din Koln va fi deschisă gratuit, de asemenea, în două zile marcate de sărbători laice, pe 1 mai (Ziua Internaţională a Muncii) şi 3 octombrie (Ziua reunificării Germaniei).

Această catedrală din centrul oraşului Koln, situată chiar pe malurile fluviului Rin, este unul dintre cele mai vizitate obiective turistice din Germania.

Alte obiective de acest tip din Europa, precum Domul din Milano şi Catedrala St. Paul din Londra, percep taxe de intrare de mai mulţi ani.

În schimb, alte bisericii catolice de o importanţă similară rămân cu acces gratuit, inclusiv Catedrala Notre-Dame din Paris şi Bazilica Sfântul Petru din Vatican.