Un important om de afaceri din Bulgaria a fost împușcat în cap la primele ore ale dimineții. „Șoc în Plovdiv”. Anunțul poliției

„Ancheta se află într-un stadiu incipient. Avem o direcție precisă și lucrăm pe baza unor date concrete”, au spus oficialii bulgari, miercuri dimineață.

Un important om de afaceri bulgar, președinte al unui club de fotbal din prima ligă și al unei companii de construcții a fost împușcat mortal în orașul Plovdiv miercuri dimineața devreme, scrie Reuters.

Iliian Filipov – proprietarul uneia dintre cele mai mari companii de transport și logistică din Bulgaria, PIMK, și acționar majoritar al FC Botev Plovdiv – a fost ucis în jurul orei 1:00, ora locală, într-o clădire pe care o deținea în oraș, potrivit relatărilor.

Autoritățile nu au oferit prea multe detalii suplimentare despre incident și despre anchetă.

🇧🇬 | Botev Plovdiv Başkanı Ilian Filipov, silahlı saldırıda öldürüldü. pic.twitter.com/UaCBnaJX78 — Balkan Futbolu (@BalkanFutbolu) September 30, 2026

„Urmărim activ toate pistele posibile”, a declarat procurorul districtual din Plovdiv, Vania Hristeva, într-o conferință de presă.

Clubul de fotbal a emis un comunicat de presă în care și-a anunțat „șocul” suferit după aflarea informației.

Punctele de intrare în oraș, blocate de polițiști

Toate intrările și ieșirile din Plovdiv au fost blocate de echipele de poliție încă din primele ore ale nopții.

Forțele de ordine efectuează controale amănunțite asupra autovehiculelor care trec prin zonă.

„Au fost instituite măsuri la nivelul întregului oraș pentru a împiedica făptașul să părăsească orașul”, a spus șeful poliției locale.

Așa cum era de așteptat, intensificarea controalelor a dus la o creștere semnificativă a traficului, șoferii semnalând ambuteiaje uriașe pe arterele de ieșire din oraș, scrie Novinite.

„Avem o direcție precisă și lucrăm pe baza unor date concrete”

„Decesul victimei a survenit în urma unei răni prin împușcare. Procedurile anchetei se află într-un stadiu incipient. Se verifică toate ipotezele posibile. Ancheta este în curs de desfășurare. La fața locului au fost prezenți reprezentanți ai Agenției Naționale de Securitate, ai Parchetului Districtual și ai Direcției Regionale de Afaceri Interne – Plovdiv”, a informat Parchetul de Stat, citat de Agenția Novinite.

Directorul Departamentului de Afaceri Interne din Plovdiv, Vasil Kostadinov, a precizat că, în acest moment, nu există dovezi că omul de afaceri ar fi primit amenințări înainte de asasinat.

El a negat categoric zvonurile inițiale potrivit cărora soția lui Filipov ar fi sunat la 112 pentru a semnala incidentul.

„În această etapă, nu vom intra în detalii specifice privind mecanismul infracțiunii. Lucrăm la toate ipotezele din care se pot trage concluzii. Ancheta se află într-un stadiu incipient. Avem o direcție precisă și lucrăm pe baza unor date concrete. Situația este în continuă schimbare”, a spus Kostadinov.