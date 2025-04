Un înalt general rus a fost ucis într-un atac cu bombă la Moscova / VIDEO: Momentul în care mașina ofițerului explodează

Serviciile de securitate citate de Tass au confirmat existența unui dispozitiv exploziv improvizat și numele generalului ucis în explozia care a avut loc vineri – Iaroslav Moskalik.

Un ofițer militar rus de rang înalt a fost ucis vineri după ce o mașină a explodat în localitatea Balașiha din regiunea Moscovei, au relatat posturile de știri ruse Mash și Shot, citate de Reuters.

Generalul Iaroslav Moskalik, adjunctul șefului Direcției principale de operațiuni a Statului Major al Forțelor Armate Ruse, este omul ucis în atacul cu bombă, au confirmat serviciile de securitate pentru agenția de presă oficială Tass.

/2. Moment of the detonation of the planted IED device wich killed Russian Major General Yaroslav Moskalik in Moscow region this morning. pic.twitter.com/IdCKXQaHSk