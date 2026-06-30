Un înalt oficial al administrației Trump „a dansat de bucurie” după eliminarea Iranului de la Cupa Mondială. Mesajele lăsate de iranieni în vestiar

„Mă bucur pur și simplu că au terminat și că nu se mai întorc. Am fost atât de fericit când am reușit să le retragem vizele și le-am spus că pot părăsi teritoriul SUA”, a spus Markwayne Mullin, secretar pentru Securitate Internă, citat de Reuters.

Secretarul Departamentului pentru Securitate Internă al SUA, Markwayne Mullin, a sărbătorit eliminarea Iranului de la Cupa Mondială, declarând că a făcut un „dans al bucuriei”, scrie Reuters, care citează Sports Business Journal.

Echipa iraniană a ratat la limită calificarea în fazele eliminatorii ale turneului.

A înregistrat trei egaluri în toate meciurile din Grupa G și a terminat pe locul nouă între echipele clasate pe locul trei, după ce Austria a marcat un gol în ultimul minut împotriva Algeriei în ultimul meci din faza grupelor.

Primele opt echipe clasate pe locul trei și-au asigurat locurile în runda de 32.

Deplasările echipei iraniene în SUA, restricționate

Mullin a vorbit în cadrul unei ședințe informative privind securitatea Cupei Mondiale, desfășurată la Washington, spunând că este „atât de bucuros că au plecat” și că este „foarte fericit că se întorc acasă, pentru că nu a existat nicio altă echipă cu care să avem de-a face mai mult decât cu ei”.

Având în vedere conflictul militar și politic dintre Statele Unite și Iran, guvernul american a restricționat deplasările echipei de fotbal iraniene pe durata Cupei Mondiale.

Înainte de eveniment, Iranul și-a mutat baza de antrenament planificată din Tucson, Arizona, la Tijuana, în Mexic.

Statele Unite au limitat timpul pe care echipa iraniană îl putea petrece în țară înaintea fiecărui meci și au impus echipei să părăsească țara imediat după fiecare meci.

Acuzații la adresa naționalei iraniene respinse de Teheran

După eliminare, Mullin s-a declarat fericit.

„Mă bucur pur și simplu că au terminat și că nu se mai întorc. Am fost atât de fericit când am reușit să le retragem vizele și le-am spus că pot părăsi teritoriul SUA, încât s-ar putea să fi cântat un cântec sau două sau poate chiar să fi dansat un dans de bucurie”, a spus el.

Mullin a susținut că „aproape jumătate” dintre persoanele pe care Iranul dorea să le aducă în SUA pentru Cupa Mondială erau legate direct de Garda Revoluționară Islamică, o afirmație pe care federația iraniană a declarat-o ca fiind „complet nefondată și neînsoțită de nicio dovadă”.

„Tratați nedrept”

Antrenorul Iranului, Amir Ghalenoei, a declarat că echipa sa a fost tratată „foarte nedrept” pe parcursul turneului.

Vorbind după remiza de 1-1 a Iranului cu Egiptul, vineri, la Seattle, Ghalenoei a spus: „Gazda nu s-a purtat prea bine cu noi. Îndemn FIFA să nu mai permită gazdelor să trateze echipele și jucătorii în același mod în viitor. Sper că domnul Infantino va lua atitudine împotriva unui astfel de comportament.”

Președintele FIFA, Gianni Infantino, este cunoscut pentru relația sa strânsă cu Donald Trump, acordându-i președintelui SUA primul „Premiu FIFA pentru Pace” în decembrie.

Ghalenoei a adăugat că „comportamentul Statelor Unite față de noi a fost cu adevărat îngrozitor și sperăm ca lumea să fie conștientă de acest lucru”.

„În ciuda tuturor acestor probleme, am reușit să avem o prestație bună, iar lumea este mândră de iranieni și de echipa noastră. Cred că aceasta este cea mai mare realizare a noastră, în ciuda tuturor obstacolelor și barierelor pe care ni le-au pus în cale”, a spus el.

Bilețelele lăsate de iranieni în vestiare

Echipa iraniană a lăsat bilețele în vestiarul gazdelor după ultimele două meciuri.

Bilețelul lăsat la Inglewood, California, după egalul fără goluri cu Belgia din 21 iunie, spunea: „De la Persia antică de acum mii de ani până la Iranul civilizat de astăzi, spiritul Iranului rămâne viu și neclintit. Am venit la Los Angeles cu mândrie, am concurat cu onoare și plecăm cu demnitate.”

Biletul lăsat la Seattle spunea: „Poate că punctele se pot câștiga în multe feluri. Poate că o echipă poate trece mai departe dintr-o grupă, dar numai prin corectitudine și onoare se poate sta cu capul sus în fața istoriei. Fair-play-ul nu este o regulă din regulamentul fotbalului; este sufletul jocului. Vă mulțumim, Seattle, pentru ospitalitatea voastră, și mulțumim tuturor iranienilor, care și-au dat inimile, vocile și întreaga ființă pentru Iran.”