Instrumentul de AI „suprauman” care detectează în mai puțin de două secunde unele dintre cele mai grave afecțiuni la nivel global

Tehnologia, antrenată pe baza a milioane de EKG-uri de rutină, ar putea accelera trimiterea pacienților cu risc ridicat către tratament.

Medicii au dezvoltat un instrument de inteligență artificială (AI) „suprauman” care poate detecta bolile cardiace în mai puțin de două secunde.

Această tehnologie revoluționară a fost antrenată pe baza datelor a milioane de pacienți și funcționează prin extragerea mai multor informații dintr-o electrocardiogramă (EKG) de rutină decât poate observa, de obicei, ochiul uman, scrie The Guardian.

EKG-ul tradițional, care înregistrează activitatea electrică a inimii, inclusiv frecvența și ritmul, a fost timp de un secol un instrument medical vital în diagnosticarea atacurilor de cord și a ritmurilor cardiace anormale.

Însă această analiză nu poate detecta bolile cardiace. Pentru aceasta este necesară o ecocardiogramă, un tip de examinare cu ultrasunete, pentru care pacienții trebuie adesea să aștepte luni întregi.

Acum, o echipă a dezvoltat un instrument bazat pe inteligență artificială (AI) care poate identifica semnele insuficienței cardiace și ale afecțiunilor valvelor inimii (valvulopatiile) – două dintre cele mai frecvente forme de boli cardiace – pe baza rezultatelor EKG „într-o clipită”.

Detaliile acestei descoperiri, care ar putea îmbunătăți diagnosticul precoce al bolilor cardiace, au fost prezentate în fața a mii de delegați la congresul anual al Societății Europene de Cardiologie de la München, cea mai mare conferință mondială dedicată cardiologiei.

Diagnosticul precoce este vital în cazul insuficienței cardiace și al afecțiunilor valvelor inimii, permițând identificarea mai rapidă a persoanelor care au nevoie de medicamente vitale, înainte ca starea lor de sănătate să se agraveze periculos.

Această evoluție este considerată potențial semnificativă, deoarece electrocardiogramele reprezintă una dintre cele mai frecvente investigații medicale, fiind efectuate aproximativ un miliard de astfel de examinări la nivel mondial în fiecare an.

Într-un studiu care a implicat 67.000 de pacienți din SUA, instrumentul bazat pe inteligență artificială a reușit să identifice până la 81% dintre persoanele care sufereau de insuficiență cardiacă și până la 90% dintre persoanele cu afecțiuni ale valvelor inimii.

Dr. Sonya Babu-Narayan, cardiolog consultant și director clinic al British Heart Foundation (BHF), care a finanțat studiul, a declarat: „Este uimitor să vedem că AI poate acum oferi o interpretare a unui EKG într-o clipită. Tehnologii precum EKG-ul bazat pe AI din această cercetare, care au potențialul de a identifica din timp pacienții cu risc ridicat, nu vor detecta toate persoanele cu afecțiuni cardiace. Dar ar putea fi o soluție pentru a accelera identificarea pacienților cu cea mai mare probabilitate de a avea o anomalie cardiacă. Când vine vorba de inimă, diagnosticarea și tratamentul precoce salvează și îmbunătățesc viețile.”

Tehnologia nu poate fi utilizată singură pentru a diagnostica definitiv sau a exclude insuficiența cardiacă sau afecțiunile valvelor inimii, dar oferă un indiciu foarte puternic că o persoană ar putea suferi de acestea.

O persoană considerată ca având o probabilitate foarte mare de a suferi de una dintre aceste afecțiuni ar putea fi trimisă rapid la o ecocardiogramă, în loc să aștepte luni de zile pe listele de așteptare standard. Acest lucru ar putea însemna un diagnostic mai rapid, ceea ce le-ar permite acestor pacienți să înceapă tratamentul mai devreme.

Fu Siong Ng, profesor de cardiologie la Imperial College London, a declarat: „Pacienții sunt nevoiți adesea să aștepte câteva luni pentru o ecografie cardiacă după ce au fost trimiși la această investigație de către medicul lor. De aceea, este încurajator faptul că tehnologia noastră ar putea identifica pacienții cu cel mai mare risc de insuficiență cardiacă și de afecțiuni ale valvelor inimii, astfel încât aceștia să poată fi programați prioritar pentru ecografii, mai repede și cu mai multă urgență.”

Scopul acestui instrument este de a accelera diagnosticul persoanelor suspectate de insuficiență cardiacă sau de afecțiuni ale valvelor. Totuși, profesorul Ng a menționat că acesta ar putea salva vieți prin depistarea semnelor acestor afecțiuni la persoane care ar fi putut efectua un EKG din alte motive.

„O altă aplicație potențială a acestui model de AI este diagnosticarea oportună a insuficienței cardiace și a afecțiunilor valvelor inimii la persoanele la care nu se suspectează aceste afecțiuni”, a spus el. „Modelul de AI ar putea fi rulat pe toate EKG-urile efectuate într-un spital pentru a identifica persoanele cu cel mai mare risc de a dezvolta aceste boli, astfel încât acestea să poată fi diagnosticate mai devreme.”

Dr. Ahmed El-Medany, cercetător clinic la BHF, care a condus analiza de la Imperial College London, a descris instrumentul ca fiind o „AI supraumană” și a afirmat că următoarea provocare va fi proiectarea unor cititoare de EKG portabile bazate pe inteligență artificială, destinate utilizării de către profesioniștii din domeniul sănătății.

Delegații prezenți la München au aflat, de asemenea, cum analiza bazată pe AI a înregistrărilor video faciale ar putea detecta rapid și cu precizie hipertensiunea arterială și diabetul de tip 2 nediagnosticate.

Cercetătorii de la Universitatea din Tokyo și de la Institutul de Științe din Tokyo au afirmat că analiza prin inteligență artificială a unor înregistrări video faciale de cinci secunde ar putea contribui la îmbunătățirea diagnosticului. Milioane de persoane care suferă de hipertensiune arterială sau de diabet de tip 2 nu știu că au aceste afecțiuni.

Secție de terapie intensivă pediatrică, cu un monitor ECG în prim-plan. Imagine ilustrativă. FOTO: © Andrey Malov | Dreamstime.com