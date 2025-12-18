Un întreg regiment de soldați ruși, eliminat. Armata ucraineană revendică un contraatac de succes în Donețk

Imagini din timpul luptelor de pe sectorul de front de la Lîman, Donețk, Ucraina, de către Corpul III al Armatei Ucrainei, pe 18 decembrie 2025. Sursa: Third Army Corps / Facebook.com

Forțele ucrainene au lansat un contraatac în apropiere de orașul Lîman, din regiunea Donetsk, eliminând ceea ce acestea au descris ca fiind un întreg regiment rus – o unitate care poate număra aproximativ 2.000 de soldați, cel puțin pe hârtie – și afirmând că și-au îmbunătățit pozițiile, a anunțat joi, 18 decembrie, Corpul III al Armatei Ucrainei, potrivit The Kyiv Independent.

Operațiunea a fost condusă de Corpul III din cadrul forțelor armate ucrainene și de unități ale agenției de informații militare (HUR), pe fondul eforturilor continue trupelor ruse de a cuceri mai mult teritoriu din regiunea Donețk.

„Ca urmare a eforturilor coordonate, linia frontului a fost îndreptată, iar poziția tactică a forțelor ucrainene din zonă s-a îmbunătățit”, a afirmat unitatea, într-un mesaj publicat pe Facebook, alături de imagini din timpul luptelor.

Operațiunea forțelor ucrainene în acest sector de front a limitat capacitatea trupelor ruse de mai efectua manevre în zona dens împădurită, a precizat Corpul III al armatei. Unitatea a anunțat, de asemenea, că un număr de soldați ruși de infanterie au fost luați prizonieri în timpul operațiunii.

Orașul Lîman, situat în nordul regiunii Donețk, care avea o populație de aproximativ 20.000 de locuitori înainte de război, a fost un punct fierbinte al liniei frontului timp de ani de zile, pe măsură ce luptele s-au întețit în zona pădurii Serebianskyi, aflată la est de oraș.

Forțele ucrainene au reușit să preia controlul asupra orașului pe 1 octombrie 2022, după mai mult de patru luni de ocupație rusă, care începuse la mijlocul lunii mai.

Recucerirea orașului Lîman a venit, la acel moment, în urma contraofensivei ucrainene de succes derulată în regiunea Harkov, care a marcat o victorie operațională și simbolică importantă.

Speranțele inițiale că forțele ucrainene ar putea avansa și elibera orașul Kreminna, din regiunea vecină Luhansk, nu s-au concretizat, deoarece trupele ruse au fost întărite, armata Moscovei începând să trimită pe linia frontului un număr mare de soldați mobilizați și deținuți.

La începutul lunii aprilie 2025, Moscova a lansat campania de primăvară cu atacuri intensificate în mai multe sectoare de pe linia frontului.

În timpul verii și toamnei, forțele ruse au avansat prin cea mai mare parte a pădurii Serebianskyi, apropiindu-se de Lîman și aducând întreaga zonă în raza de acțiune a dronelor de tipul FPS („first person view”).

Acum, pe fondul noilor câștiguri teritoriale în jurul orașului Siversk din apropiere, apărarea Lîmanului capătă o importanță suplimentară, fiind poarta de nord către Sloviansk, unul dintre punctele-cheie ale defensivei ucrainene în regiunea Donețk.