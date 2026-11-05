Un jucător important va pleca în iarnă de la Dinamo. Andrei Nicolescu a făcut anunțul

Andrei Nicolescu, președintele clubului Dinamo București, a anunțat, miercuri, că portarul Devis Epassy (33 de ani) va pleca de la echipă în această iarnă.

Epassy a fost transferat de Dinamo în vara anului 2025 de la clubul cipriot Karmiotissa. Camerunezul a fost titular incontestabil în poarta „câinilor” sezonul trecut, acesta disputând 31 de meciuri în toate competițiile. În acest sezon, Epassy nu a jucat nicio partidă pentru Dinamo.

Andrei Nicolescu a declarat că Epassy va pleca de la echipă în perioada de transferuri din iarnă, deși contractul său expiră în vara anului 2027.

„Singurul de care vrem să ne despărțim în iarnă este Epassy. Trebuia să ne despărțim în vară, dar asta e, mergem înainte.

Contractul se termină în vara viitoare, dar respectăm orice jucător, indiferent de ce se întâmplă”, a declarat Andrei Nicolescu, potrivit digisport.ro.