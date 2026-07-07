Un lanț major de supermarketuri din Marea Britanie e acuzat de practici „orwelliene” după o decizie recentă

Al doilea cel mai mare lanț de supermarketuri din Marea Britanie își va tripla numărul de magazine în care utilizează tehnologia de recunoaștere facială pentru a încerca să reducă furturile – o măsură pe care activiști pentru protejarea vieții private o cataloghează drept „rușinoasă”, relatează The Register.

Sainsbury’s a testat pentru prima dată această tehnologie în magazinele sale din Sydenham și Bath Oldfield Park începând din septembrie anul trecut, înainte de a o implementa în magazine din întreaga Londră mai devreme în cursul acestui an. În prezent, peste 55 de supermarketuri Sainsbury’s utilizează această tehnologie.

Potrivit companiei, până la sfârșitul acestui an folosirea recunoașterii faciale va fi extinsă la până la 200 de magazine. Sainsbury’s susține că 90% dintre persoanele identificate ca hoți prin intermediul sistemului nu s-au mai întors ulterior în magazin.

Organizația neguvernamentală Big Brother Watch a declarat că această implementare reprezintă una dintre cele mai ample extinderi ale „supravegherii” prin recunoaștere facială din Regatul Unit și că are „consecințe foarte grave asupra dreptului nostru la viață privată”. Totodată, organizația i-a îndemnat pe oameni să își facă cumpărăturile în altă parte.

Silkie Carlo, directoarea ONG-ului, a afirmat că organizația sa primește tot mai multe sesizări din partea cumpărătorilor care încearcă să își demonstreze nevinovăția după ce au fost victimele unor „erori grave ale sistemelor de recunoaștere facială”.

Supermarket Sainsbury’s, FOTO: Tony Kershaw / SWNS / Profimedia

Lanțul de supermarketuri și-a cerut scuze pentru un incident de anul acesta

Mai devreme în cursul acestui an, un bărbat pe nume Warren Rajah a fost evacuat pe nedrept dintr-un supermarket din Londra după ce angajații au reacționat, aparent, la o alertă emisă pentru o altă persoană aflată pe lista de supraveghere a sistemului.

Rajah a vorbit despre „umilința” trăită în public și a întrebat: „Ar trebui să umblu permanent cu teama că aș putea fi identificat în mod eronat drept un infractor?”.

Sainsbury’s a declarat la momentul respectiv pentru The Register, un site britanic specializat în știri tech, că și-a cerut scuze pentru incident și a promis că va instrui suplimentar personalul în privința utilizării acestei tehnologii.

„Nu a fost vorba despre o problemă a tehnologiei de recunoaștere facială utilizate, ci despre un caz în care a fost abordată persoana greșită în magazin”, a mai declarat compania.

Ce spun activiștii pentru respectarea vieții private

Însă activista Silkie Carlo are o altă opinie.

„Cumpărătorii nevinovați nu ar trebui să fie obligați să se supună unor verificări orwelliene ale identității doar pentru a cumpăra o pâine sau pentru a lua scutece. Implementarea pe scară largă a recunoașterii faciale în timp real în magazinele Sainsbury’s este o decizie rușinoasă, care îi tratează pe clienți ca pe niște suspecți și expune milioane de persoane care respectă legea unui risc serios de încălcare a vieții private și unor acuzații umilitoare și false de furt din magazine”, acuză aceasta.

„Sainsbury’s și poliția pot, în mod legitim, să îi vizeze pe cei care fură din magazine, însă nu au dreptul să colecteze scanări faciale de la milioane de clienți obișnuiți. Sainsbury’s ar trebui să oprească imediat decizia de a extinde utilizarea recunoașterii faciale în timp real și să asculte preocupările clienților”, a îndemnat directoarea ONG-ului.

FOTO articol: Chakrapong Worathat / Dreamstime.com.