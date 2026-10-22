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Valentin Lazea, Foto: Inquam Photos / Alexandru Busca
Economie

„Un leu din șapte cheltuiți de stat este împrumutat”. Economistul șef al BNR pune promisiunile politice față în față cu aritmetica

Dan Popa
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„Există o mare disonanță cognitivă între macroeconomiști și restul publicului”, a spus economistul-șef al Băncii Naționale a României. „Nu s-a înțeles în România următorul lucru: că economistul sau macroeconomistul este pentru societate ceea ce medicul este pentru pacient.”, a spus joi Valentin Lazea, economistul-șef al BNR, prezent la conferința „România sub lupă”, organizat de Oxygen Events.