Un lider european spune că garanțiile de securitate pentru Ucraina trebuie să implice disponibilitate de a lupta împotriva Rusiei

Președintele Finlandei, Alexander Stubb, a declarat că garanțiile de securitate pentru Ucraina, pe care Coaliția de Voință încă le discută, ar obliga țările europene semnatare să lupte împotriva Rusiei în cazul în care Moscova ar lansa acțiuni militare noi împotriva Ucrainei pe viitor.

„Garanțiile de securitate sunt, în esență, un factor de descurajare. Acest factor de descurajare trebuie să fie plauzibil și, pentru a fi plauzibil, trebuie să fie puternic”, a declarat Stubb pentru The Guardian, într-un interviu acordat la Helsinki înainte de a călători la New York pentru Adunarea Generală a ONU.

„Rusia nu are absolut niciun cuvânt de spus”

Liderul finlandez a spus că garanțiile de securitate vor intra în vigoare abia după un eventual acord între Ucraina și Rusia, dar a insistat că Moscova nu va avea drept de veto cu privire la formatul acestor garanții.

„Rusia nu are absolut niciun cuvânt de spus în deciziile suverane ale unui stat național independent… Așa că pentru mine nu este o problemă dacă Rusia va fi de acord sau nu. Bineînțeles că nu vor fi (de acord, n.r.), dar nu asta e ideea”, a adăugat el.

După discuția de la Paris de luna trecută, președintele francez Emmanuel Macron le-a declarat reporterilor că 26 de națiuni s-au angajat să facă parte dintr-o „forță de reasigurare” în Ucraina și că unele dintre ele s-au angajat să fie prezente „la sol, pe mare sau în aer”.

Totuși, marea întrebare pe care și-o pun mulți la Kiev este dacă acordurile vor veni cu angajamente concrete.

Răspunsul lui Stubb

Când a fost întrebat dacă garanțiile ar însemna că țările europene se declară pregătite să se implice militar împotriva Rusiei în cazul unei viitoare agresiuni asupra Ucrainei, președintele finlandez a spus: „Aceasta este ideea garanțiilor de securitate prin definiție”.

Este departe de a fi clar dacă există voință politică pentru un astfel de angajament în majoritatea capitalelor europene, unde promisiunile către o Ucraină postbelică au fost de obicei formulate mai degrabă ca „reasigurare” decât ca angajamente ferme.

Până în prezent, în majoritatea țărilor occidentale, politica a fost aceea de sprijini Ucraina, dar de a minimiza riscul unui conflict direct cu Rusia. Pe de altă parte, Stubb susține că garanțiile ar fi lipsite de sens dacă nu sunt susținute cu forță reală.

„Garanțiile de securitate sunt, în esență, un factor de descurajare, iar acest factor de descurajare trebuie să fie plauzibil și, pentru a fi plauzibil, trebuie să fie puternic. Și asta înseamnă și comunicare strategică, așa că nu facem garanții de securitate în aer, ci facem garanții de securitate reale, iar Rusia știe asta”, a explicat președintele Finlandei.