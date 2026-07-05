Un lider PSD susține reluarea „căsătoriei” cu PNL. „Dar să schimbăm mireasa. De dragul copilașilor”

Comparând fosta coaliție de guvernământ cu o căsătorie, prim-vicepreședintele PSD Ionuț Pucheanu, primarul Galaților, a spus, la Digi24, că social-democrații își doresc în continuare căsătoria, dar cu o altă mireasă, trimitere la Ilie Bolojan. Totodată, Pucheanu a afirmat că AUR ar trebui lăsat să guverneze, „pentru a fi expus”.

Primarul din Galați a afirmat că decizia PSD de a-l demite pe Ilie Bolojan a fost generată de faptul că este important modul în care țara este guvernată, nu doar faptul că este guvernată. „Statutul marital contează doar dacă ești fericit în căsătorie sau nu”, a spus Pucheanu.

La observația moderatorului că poate ar fi fost bine să continue căsătoria de dragul copiilor, Pucheanu a răspuns: „Pe noi nu ne deranjează ideea de căsătorie, dar să schimbăm mireasa. Tot de dragul copilașilor. Noi nu avem nicio problemă cu PNL, ci cu modul în care domnul Bolojan aplică ce s-a convenit la momentul în care s-a semnat acordul coaliției. Domnul Bolojan e ca atunci când te duci la doctor, îți spune că ai o problemă, îți prescrie o rețetă pe 7-14 zile și vine Ilie Bolojan, doctorul curant, și zice că dacă avem antibiotic pe 14 zile, să-l luăm pe tot o odată.”

Numirea lui Veștea: „Poate că lucrurile au fost puțin forțate”

Ionuț Pucheanu i-a reproșat fostului premier că început cu restrângerea aparatului de lucru al administrației locale, în loc să limiteze numărul angajaților din adminisrația centrală.

„Ideea unui aparat cu mult prea consistent este reală, doar că tratamentul a fost administrat greșit. Noi suntem limitați la un număr maximal de oameni. În administrația centrală nu există nicio reglementare în acest sens. N-am înțeles niciodată de ce există și Agenția de Mediu și Garda de Mediu. Unul dă avizul și celălalt te amendează”, a exemplificat Pucheanu.

Invitat să comenteze oportunitatea desemnării lui Adrian Veștea ca premier, fără consultarea conducerii PNL, Pucheanu a spus: „Din perspectivă morală, lucrurile poate că au fost puțin forțate.. Nu scrie nicăieri că președintele poate să numească doar președintele partidului sau să aibă acordul lui. S-ar fi putut evita această situație, aducându-i la masă încă o dată pe actorii principali, ca să nu mai existe senzația că verișoara miresei a fost băgată cu forța în poză.”

De ce-și dorește un guvern AUR

În ce privește cooptarea AUR la guvernare, Ionuț Pucheanu crede că partidul lui George Simion ar trebui lăsat să guverneze pentru a-și arăta limitele.

„Oamenii ăștia trebuiau a fi expuși pentru a-și arăta limitele din toate punctele de vedere. Cred că preț de 6 luni maxim, un an de zile, ar fi trebuit să fie expuși. Mi-ar fi plăcut să fie într-o formă de guvern minoritar”, crede social-democratul.

Deocamdată, Pucheanu crede că AUR nu poate fi un partener de guvernare pentru PSD, dar nu a exclus ca acest lucru să se schimbe.

„Este posibil ca la un moment dat AUR să nu mai fie atât de netolerat sau de neacceptat ca în momentul de față. Până când politica dumnealor legată de apropierea de est, când toată lumea își dorește către vest, până când nu este clarificat acest lucru, nu poți spune că mergi cu ei”, a conchis Pucheanu.