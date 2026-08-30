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Actualitate

Un mare compozitor polonez ajuns la București, despre responsabilitatea artiștilor de a reacționa. „Când văd lucrurile îngrozitoare care se întâmplă, nu pot să rămân calm și tăcut”

Ana Tepșanu
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La aproape 88 de ani, marele compozitor polonez Zygmunt Krauze vorbește despre război, violență și responsabilitatea artistului de a reacționa la ceea ce se întâmplă în jurul său. Prezent în România în cadrul Concursul Internațional George Enescu, unde prezidează juriul secțiunii de Compoziție, el a descris pentru Hotnews cum realitatea care-l înconjoară și crizele lumii îi influențează creațiile. „Cred că trebuie să reacționez. Nu este vorba despre un angajament politic, deloc, ci despre a privi condiția umană și crimele și ororile războiului”.

  • Născut în 1938 și absolvent al Universității de Muzică Fryderyk Chopin din Varșovia, Zygmunt Krauze este unul dintre cei mai importanți compozitori polonezi contemporani, cu o carieră de peste șase decenii. 
  • Și-a trăit copilăria în Polonia ocupată de naziști și atunci i s-a format o parte importantă din viziunea asupra lumii. 
  • „Mulți dintre colegii mei consideră că este suficient să compună muzică și nu îi interesează ce se întâmplă în jurul lor. Eu am un punct de vedere diferit”, spune compozitorul.

„Aveam în jur de cinci ani, eram cu alți copii pe un mic deal și priveam spre Varșovia care ardea”