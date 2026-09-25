Un mare lanț de distribuție din România a scumpit motorina, la miezul nopții, peste pragul de 11 lei/l, apoi s-a răzgândit

Motorina depășise, noaptea trecută, pragul de 11 lei/l, iar benzina sărise de 10 lei/l în urma deciziei liderului pieței, OMV Petrom, de a majora la miezul nopții prețul carburanților cu 8 bani/l. Ulterior, OMV Petrom s-a răzgândit, potrivit datelor analizate de Profit.ro.

Motorina sărise la 11,05 lei/l în stațiile OMV și ajunsese la 10,99 lei/l în cele Petrom, iar prețul benzinei urcase la 10,07 lei/l în stațiile Petrom și la 10,13 lei/l în cele OMV ca urmare a scumpirilor efectuate la prima oră a zilei de vineri.

În cursul nopții, la aproximativ o oră de la majorările efectuate, compania a revenit asupra deciziei și le-a anulat, potrivit sursei citate.

Astfel, vineri dimineață, benzina a revenit la 9,99 lei/l în stațiile Petrom și la 10,05 lei/l în cele OMV, iar motorina la 10,91, respectiv 10,97 lei/.

Conform PretCarburant.ro, prețul mediu al benzinei standard în Bucuresti pe 25 septembrie 2026 este 10,03 lei/litru, al motorinei standard 10,96 lei/litru, iar al GPL-ului auto 4,68 lei/litru.