Un mare lanț de magazine, mesaj direct pentru cei 2.100.000 de angajați despre inteligența artificială. Anunțul care sfidează trendul

Un angajat din industria farmaceutică operează o mașinărie de producție cu ajutorul sistemului de inteligență artificială Siemens Co-Pilot, la târgul industrial Messe 2025 din Hanover. Foto: JULIAN STRATENSCHULTE / AFP / Profimedia

Cel mai mare retailer din SUA a dat asigurări celor 2,1 milioane de angajați ai săi că „motorul” companiei va fi în viitor inteligența articială, iar tehnologia vă îmbunătăți locurile de muncă, nu le va elimina, potrivit revistei Fortune.

În timp ce tot mai multe companii reduc numărul de posturi, agenții de IA invadează birourile corporațiilor și roboții pășesc în fabrici, gigantul american Walmart le-a transmis angajaților că inteligența artificială nu le va lua locurile de muncă.

Cel mai mare angajator privat din Statele Unite a susținut în cadrul unei reuniuni de la sediul companiei din Arkansas că extinderea utilizării inteligenței artificiale nu va duce la concedieri în masă, ci la îmbunătățirea activității celor 2,1 milioane de angajați ai săi.

Retailerul a anunțat că va integra IA într-o gamă largă de activități, de la proiectarea hainelor până la coordonarea flotei de camioane. În plus, angajații din SUA au posibilitatea de a obține certificare în utilizarea tehnologiilor dezvoltate de compania lui Sam Altman, OpenAI, creatorul lui ChatGPT.

Anunțul făcut de Walmart vine într-un context în care numeroase companii din sectorul tehnologic au redus angajările sau numărul de salariați pe fondul automatizării și al investițiilor în inteligența artificială.

Cursuri gratuite de IA

Spre deosebire de această tendință, compania cu o valoare de 967 de miliarde de dolari susține că tehnologia ar trebui folosită pentru a crește productivitatea și competențele angajaților, nu pentru a-i înlocui.

Directorii prezenți la eveniment au insistat asupra creării unui viitor în care tehnologia va îmbunătăți munca angajaților și nu va reduce numărul de salariați, potrivit Financial Times.

Compania a lansat deja programe gratuite de pregătire în domeniul inteligenței artificiale pentru cei aproximativ 1,6 milioane de angajați din SUA și Canada, în parteneriat cu Google. Cursurile includ noțiuni despre cercetare, comunicare și dezvoltarea de aplicații bazate pe inteligența artificială.

„Tehnologia ne va alimenta viitorul, dar angajații îl vor conduce”, a declarat Donna Morris, directorul de resurse umane al Walmart.

Compania afirmă că obiectivul este ca inteligența artificială să devină un instrument care să îi ajute pe salariați să avanseze profesional într-o economie tot mai digitalizată, nu o amenințare la adresa locurilor de muncă.

Salarii mai mari pentru cine știe să folosească IA

La începutul acestui an, Morris a declarat pentru Fortune că este necesară o implementare atentă a forței de muncă în ceea ce privește IA.

Un raport realizat de Google și Ipsos a constatat că angajații care stăpânesc bine aceste instrumente au o probabilitate de 4,5 ori mai mare de a primi salarii mai mari decât cei care nu sunt familiarizați cu tehnologia digitală.

„Noi, ca mari angajatori, ar trebui să ne implicăm activ în efortul de a ne pregăti angajații – în cazul nostru, asociații – pentru o lume bazată pe IA, automatizată sau digitalizată”, a declarat Morris pentru Fortune anul trecut, adăugând că este „nefericit” faptul că întreprinderile folosesc IA pentru a reduce numărul de angajați în loc să îi pregătească pentru viitor.

Există și câteva motive în spatele recalificării în era IA. Cei care își consolidează competențele în domeniul inteligenței artificiale pot fi mai bine pregătiți să dețină funcții conducere în magazine, care în unele cazuri ajung la un salariu anual de până la 620.000 de dolari.