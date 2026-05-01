Un mare oraș din Italia introduce amenzi usturătoare pentru stăpânii câinilor ce urinează în spațiul public

Proprietarii de câini dintr-un mare oraș portuar italian vor fi obligați să curețe urina animalelor lor din spațiile publice sau vor risca amenzi de până la 500 de euro, relatează The Guardian.

Măsura a fost introdusă de Luca Salvetti, primarul orașului Livorno, o localitate de pe coasta Toscanei cu o populație de aproximativ 160.000 de locuitori. El spune că măsura a fost luată în urma plângerilor venite din partea locuitorilor cu privire la mirosul de urină de câine, în special în parcuri și în zonele de joacă pentru copii.

Proprietarii de câini vor fi obligați să aibă asupra lor sticle cu apă și pulverizatoare pentru a curăța trotuarele, băncile și chiar roțile mașinilor și scuterelor parcate.

Animalelor le este interzis să urineze în apropierea ușilor și ferestrelor, în special la intrările în magazine, birouri și locuințe.

Autoritățile invocă „decența” conduitei în spațiul public

Consiliul condus de Salvetti a declarat într-un comunicat în care prezintă măsura: „Spațiile publice sunt bunuri ale comunității care trebuie protejate pentru a asigura decența, igiena și calitatea vieții urbane”.

Consiliul a precizat că răspunde astfel „numeroaselor sesizări ale locuitorilor care evidențiază disconfortul cauzat de mirosurile neplăcute și problemele de sănătate și igienă generate de prezența deșeurilor lichide de origine animală în spații destinate socializării adulților și copiilor”.

De asemenea, a subliniat că măsura este cu atât mai necesară în contextul creșterii semnificative a numărului de animale de companie, în special câini.

Toate persoanele care plimbă câini riscă să fie amendate

Măsura se va aplica oricărei persoane care plimbă un câine, fie că este proprietarul sau cineva care are grijă de animal. Ea va fi în vigoare între 20 mai și 31 octombrie, perioada considerată cea mai critică din cauza temperaturilor mai ridicate și a precipitațiilor mai reduse.

Cei dovediți că au încălcat regulile riscă amenzi cuprinse între 25 și 500 de euro.

Reguli similare sunt deja în vigoare la Livorno în ceea ce privește dejecțiile canine, cei care plimbă câini fiind obligați să aibă asupra lor echipamente pentru strângerea excrementelor. Aceștia pot fi supuși unor controale inopinate de către autoritățile publice pentru a se verifica dacă sunt echipați corespunzător.

În septembrie anul trecut, autoritățile din Bolzano au stârnit controverse în rândul organizațiilor pentru drepturile animalelor după ce au propus o taxă pentru câini de 1,50 euro pe noapte pentru animalele care vizitează provincia din nordul Italiei și de 100 de euro pe an pentru fiecare câine deținut de rezidenți.

Autoritățile au argumentat că veniturile vor fi folosite pentru curățarea străzilor de dejecții canine.

