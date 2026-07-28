Un mare producător auto alocă 2.100 milioane de euro doar pentru reduceri de personal

Producătorul de automobile de lux Porsche AG a anunţat, luni, că, până în 2035, va renunţa la încă 5.000 de angajaţi în Germania, ca parte a programului de restructurare în valoare de 2,1 miliarde de euro, în timp ce garantează că nu vor exista concedieri colective în această perioadă, transmite DPA, citată de Agerpres.

Reducerile suplimentare de personal vor afecta principala unitate de producţie din Stuttgart – Zuffenhausen şi Departamentul de cercetare-dezvoltare (R&D) din Weissach, Germania.

Compania, subsidiară a grupului Volkswagen, a ajuns, luni, la un acord cu Consiliul angajaţilor pentru a extinde schema de garantare a locurilor de muncă până în 2035 şi a exclus concedierile colective din motiv operaţionale.

Reducerile de personal vor fi efectuate într-o manieră responsabilă din punct de vedere social, în special în urma pensionării persoanelor eligibile, a schemelor de pensionare anticipată şi acorduri de plecare voluntară, a informat Grupul auto.

Anunţul vine după programul anterior de restructurare convenit în februarie 2025, prin care urmau să fie eliminate aproximativ 1.900 locuri de muncă în regiunea Stuttgart, până în 2029, în timp ce aproximativ 2.000 contracte pe durată determinată nu mai erau reînnoite.

Peste 20.000 de angajați

La finalul anului 2025, Porsche avea aproximativ 20.600 de angajaţi în regiunea Stuttgart, faţă de 22.200, în 2024. Pe plan global, Grupul auto avea aproape 41.800 de angajaţi.

Anul trecut, vânzările auto au scăzut cu 10%, la aproximativ 279.400 de vehicule, cel mai redus nivel începând din 2020. În China, odată cea mai mare piaţă a Porsche, vânzările s-au înjumătăţit în perioada 2021 – 2025.

Porsche, la un moment dat una dintre cele mai profitabile afaceri ale grupului Volkswagen, s-a confruntat în ultimii ani cu un declin sever al marjei de profit, pe fondul dificultăţilor din China, cea mai mare piaţă auto din lume.

Publicaţia Bild anunţase că directorul general, Michael Leiters, intenţionează să renunţe până în 2035 la un număr între 5.000 şi 6.000 de angajaţi.

100.000 de joburi în pericol la Volkswagen

Compania-mamă Volkswagen AG a avertizat că 100.000 de locuri de muncă în întreaga lume ar putea fi desfiinţate în cadrul grupului.

Volkswagen este sub presiune din cauza cererii slabe din Europa, a majorării costurilor în urma introducerii taxelor vamale americane şi a tranziţiei costisitoare la vehicule electrice (EV), toate acestea afectând câştigurile.

De altfel, constructorul a anunţat planuri de a elimina 50.000 de locuri de muncă în Germania, până în 2030, inclusiv 35.000 la marca principală Volkswagen şi restul la filiale, precum Audi şi Porsche. Peste 37.000 de angajaţi au semnat, deja, acorduri de plecare voluntară.

După scăderea profitului în trimestrul al doilea, Volkswagen şi-a revizuit în scădere previziunile de vânzări pentru întregul an 2026, anticipând acum un declin de până la 3%. Comparativ, în prognoza anterioară, compania miza pe o creştere a veniturilor de până la 3%.

Portofoliul grupului Volkswagen este format din 12 mărci, printre care automobilele VW, Audi, Porsche, Skoda, Lamborghini, Seat, Bentley, dar şi camioanele MAN şi Scania.