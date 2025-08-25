Un mare producător auto european renunță la planul de a vinde doar mașini electrice din 2028

Autoturisme electrice Opel Astra, scoase de pe linia de producție a uzinei Opel din Ruesselsheim, FOTO: Kirill Kudryavtsev / AFP / Profimedia Images

Producătorul auto german Opel a renunțat la planurile sale de a vinde exclusiv vehicule electrice în Europa începând din 2028, transmite luni agenția DPA, citată de Yahoo Finance.

Compania cu sediul la Rüsselsheim a declarat luni că va continua să se bazeze pe actuala sa strategie „multi-energie” – livrând autoturisme alimentate de baterii, hibride plug-in sau motoare cu combustie internă – până când cererea clienților se va schimba.

„Acest lucru nu trebuie să fie limitat la 2028 dacă de partea cererii se impune altfel”, a transmis producătorul auto într-un comunicat remis după ce informații privind schimbarea strategiei au apărut inițial în presa germană.

Michael Lohscheller, fostul director general al Open, anunțase încă din 2021 planurile ca producătorul auto german să devină unul 100% electric până în 2028. Aceste planuri au fost confirmate doi ani mai târziu de succesorul său, Florian Huettl, care a spus că 2028 este termenul limită pentru eliminarea treptată a vânzărilor de motoare cu combustie în Europa.

Însă Opel, o subsidiară a gigantului multinațional Stellantis, și-a văzut profitabilitatea diminuându-se în ultimii ani, iar planurile pentru o mare fabrică de celule de baterii la uzina companiei din Kaiserslautern au fost suspendate.

Cu toate acestea, producătorul auto afirmă în comunicat că intenționează în continuare să avanseze cu vehiculele electrice, pe fondul semnalelor pozitive din piață și a măsurilor politice din Germania, Franța și Marea Britanie. Nu este întru totul clar ce a vrut să transmită Opel cu această parte a comunicatului, având în vedere că atât Germania, cât și Franța, au tăiat anul trecut subvențiile oferite pentru achiziționarea de autoturisme electrice.

Compania subliniază însă că este pregătită pentru mobilitatea electrificată și că este primul producător german ca diversitate a portofoliului mașinilor electrice scoase pe piață.