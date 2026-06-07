Un medic rezident la Spitalul de Urgenţă Floreasca a fost găsit mort în timp ce era de gardă

Medicul rezident, în vârstă de 32 de ani, a fost găsit mort sâmbătă după-amiază, în baia unității medicale, anunță Poliția Capitalei. Cauza decesului urmează să fie stabilită în urma examenului medico-legal.

Polițiștii au fost sesizați prin apel la 112 ieri, în jurul orei 14.45, „cu privire la faptul că în grupul sanitar al unei unități spitalicești din Sectorul 1 a fost găsit inconștient un cadru medical”.

„Polițiștii care s-au deplasat cu operativitate la fața locului au constatat faptul că aspectele sesizate se confirmă, persoana în cauză fiind un medic rezident, un bărbat, în vârstă de 32 de ani. De asemenea, în pofida eforturilor depuse de medici pentru salvarea acestuia a fost declarat decesul”, a anunțat duminică Poliția Capitalei.

Medicul era rezident în anul V la Spitalul de Urgență Floreasca din București și intrase de gardă în cursul dimineții, potrivit Antena3.

Bogdan Oprița, șeful UPU Spitalul Floreasca, a declarat pentru Antena3 că trupul medicului a fost dus la IML și se așteaptă rezultatul necropsiei.

„În momentul de față se desfășoară o anchetă a poliției, trupul a fost dus la IML și eu zic să așteptăm rezultatul de la Institutul Medico-Legal, restul sunt doar speculații. Așteptăm raportul de la Institutul Medico Legal și cred că asta este cel mai corect. Este o situație dramatică și așteptăm raportul medico-legal”, a declarat Bogdan Oprița.

Cercetările în acest caz sunt continuate de către Parchetul de pe lângă Tribunalul București, împreună cu polițiști din cadrul Serviciului Omoruri, a precizat Poliția Capitalei.