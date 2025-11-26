Un microbuz cu cinci pasageri a luat foc din mers. Vehiculul a ars complet

Un microbuz de transport persoane, în care se aflau cinci pasageri, a luat foc miercuri seara, în localitatea Ocnele Mari, echipajele de pompierii care au ajuns la faţa locului găsind vehiculul cuprins de flăcări, informează Agerpres.

Potrivit autorităţilor, microbuzul a luat foc în mers, pasagerii reuşind să se autoevacueze la timp, fără a suferi leziuni.

„S-au deplasat de urgenţă forţe din cadrul Detaşamentului de Pompieri Râmnicu Vâlcea, cu două autospeciale de stingere cu apă şi spumă. Din primele informaţii, cinci persoane s-au autoevacuat şi nu necesită îngrijiri medicale”, a transmis purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Vâlcea, Sorin Albinaru.

Reprezentantul ISU Vâlcea a precizat că pompierii au localizat şi lichidat incendiul în scurt timp, însă vehiculul a ars în întregime, din cauza flăcărilor înalte fiind degradate, de asemenea, şi ferestrele unei locuinţe din apropiere, precum şi gardul proprietăţii respective.

Din informaţiile de până acum, se pare că focul ar fi plecat de la motor, însă cauza exactă a izbucnirii focului urmează să fie stabilită după verificarea vehiculului.