Un miliardar cu opt copii spune cum îi crește fără să îi răsfețe: „Le spun mereu”. Regula de aur a familiei

Miliardarul britanic John Caudwell, fondatorul companiilor Phones 4u și Singlepoint, spune că nu vrea ca cei opt copii ai săi să simtă că au lipsuri, dar nici nu vrea să exagereze „așa cum fac unii oameni bogați”, transmite Business Insider.

Antreprenorul de 73 de ani are opt copii cu vârste diferite. Cel mai mic copil are 2 și 5 ani, iar cel mare are 47 de ani. Într-o opinie trimisă Business Insider, Caudwell susține că experiența propriei copilării, trăite cu resurse limitate, l-a influențat puternic.

„Nu aveam aproape nimic. Nu vreau ca și copiii mei să aibă lipsuri, dar nici nu vreau să exagerez”, spune el.

Miliardarul susține că se implică direct în creștere copiilor și nu are bone.

„Am două menajere care ajută, dar școala este adevărata soluție, de la 9 dimineața până la 16. Asta le oferă disciplină, divertisment, interes și educație”, spune Caudwell.

Zbor la clasa economică și cumpărături la Primark

John Caudwell mai spune că este foarte important să „ținem copiii cu picioarele pe pământ”, așa că evită să le ofere condiții de lux.

„Cei mici zboară la clasa economică cu Modesta – eu iau clasa business de cele mai multe ori – iar noi luăm compania aeriană low-cost easyJet. Trebuie să le arătăm cum este viața normală”, mai spune el.

Miliardarul mai spune că copiii lui nu au haine de firmă scumpe.

„Poate unele pe care le-au primit cadou, dar le cumpărăm haine de la Zara și Primark. Dacă mergi la Gucci, sunt copiii mai fericiți? Nu, nu sunt. Ajung să aibă o atitudine foarte răsfățată? Da, probabil”, mai spune el.

„Când vine vorba de răsfăț, o greșeală pe care am făcut-o a fost să le cumpărăm prea multe de Crăciun. Nu cadouri scumpe, dar prea multe. Acum, adoptăm o abordare diferită: două sau trei cadouri de Crăciun sunt mai mult decât suficiente”, mai spune John Caudwell.

Regula de aur

Singurul lucru pe care John Caudwell spune că îl face mereu, indiferent de situație, este să-i spunp că îl iubește.

„Chiar și atunci când trebuie să-l pedepsesc, îi spun mereu: «Te iubesc foarte mult, dar trebuie să te disciplinez pentru că trebuie să crești și să devii un om bun și de valoare». Asta am făcut constant. Nu vreau nimic de la ei în viață, în afară de a fi fericiți și de a lăsa lumea un loc mai bun decât au găsit-o”, conchide John Caudwell.

John Caudwell a fondat retailerul de telefoane mobile Phones 4u și a făcut avere după ce și-a vândut participația în 2006 și 2011. Forbes estimează averea sa la 4,2 miliarde de dolari.