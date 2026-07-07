Un miliardar de top spune că e „jenant” să dai salarii mici: Cum a făcut 1.000 de angajați milionari

Antreprenorul Mark Cuban, cu o avere de 6 miliarde de dolari, susține că majorarea venitului minim federal din SUA este o măsură inteligentă care elimină stresul financiar al angajaților, potrivit Fortune.

Pe măsură ce tot mai multe companii se laudă cu profituri record și capitalizări de piață de trilioane de dolari, zeci de milioane de americani care trăiesc sub pragul sărăciei se întreabă dacă vor avea vreodată parte de acest succes.

În prezent, salariul minim federal în SUA este de 7,25 dolari pe oră, ceea ce înseamnă 15.080 de dolari pe an, în timp ce în unele state se câștigă 5,15 dolari pe oră.

Miliardarul Mark Cuban afirmă că este „jenant” să nu le oferi angajaților salarii bune. „Am mai spus că, în opinia mea, majorarea salariului minim federal la 20 de dolari este o măsură inteligentă”, a scris el într-o postare pe X publicată luna trecută.

„Când am auzit că oamenii care lucrau pentru o companie în care am investit (dar pe care nu o conduceam) aveau nevoie de ajutor din partea guvernului, m-am asigurat că toți au primit măriri de salariu”, a continuat Cuban.

„Mi-a fost rușine că nu le plăteam suficient. Am creat, sau am contribuit la crearea, a cel puțin o mie de milionari. Și voi continua să lucrez pentru a crește acest număr”, a adăugat el.

Demersul lui Cuban în favoarea unor salarii mai mari face parte din răspunsul său la temele legate de averea fondatorilor, impozitele pe venit și retorica anti-bogați. El consideră că fondatorii își asumă riscuri mari pentru a lansa afaceri care generează locuri de muncă, dar afirmă că trebuie depuse eforturi suplimentare pentru lucrătorii obișnuiți.

„Cred în principiul «trickle-up»”, a spus Cuban. „Adică să facem tot ce putem pentru a pune active apreciabile și salarii mai mari în mâinile celor care trăiesc de la salariu la salariu.”

Antreprenorul afirmă că salariile bune cresc performanța firmei, calitatea vieții și atașamentul angajaților. El consideră că acțiunile sau bonusurile primite de șefi ar trebui să fie proporționale cu salariile tuturor angajaților.

Deși o firmă la început caută doar să supraviețuiască, Cuban susține că ulterior succesul crește dacă toți cei din jur prosperă. „Cu cât angajații tăi sunt mai puțin stresați în legătură cu plata facturilor, cu atât mai puțin stres aduc la birou, furnizorilor tăi, potențialilor clienți și clienților”, explică el.

Cuban a făcut din sute dintre angajații săi milionari

Mark Cuban spune că a adus peste o mie de angajați în clubul celor cu venituri de șapte cifre. De fiecare dată când a vândut o afacere, el a acordat bonusuri generoase tuturor celor care lucraseră acolo mai mult de un an.

La MicroSolutions, o firmă cu 80 de angajați vândută în 1990 cu 6 milioane de dolari, el a împărțit 20% din profit cu salariații. A repetat strategia la Broadcast.com, companie vândută în 1999 către Yahoo pentru 5,7 miliarde de dolari; acolo, aproximativ 300 din cei 330 de angajați au devenit milionari.

Deși firma HDNet era mai mică, Cuban le-a plătit angajaților tot 20% din profituri. De aceste câștiguri beneficiază și salariații din afara tehnologiei. Din postura de acționar minoritar, el a acordat bonusuri de peste 35 de milioane de dolari angajaților echipei de baschet Dallas Mavericks.