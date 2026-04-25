Un milionar pasionat de vânătoare a murit strivit de elefanți în timp ce urmărea o antilopă, în Africa

Ernie Dosio, un milionar american de 75 de ani pasionat de vânătoarea de animale de talie mare a murit după ce a fost strivit de un grup de elefanți în timpul unei partide de vânătoare în Gabon, în vestul Africii, transmite The Guardian.

Ernie Dosio, proprietar de podgorii, se afla la vânătoare de duiker cu spate galben – o specie de antilopă – când s-a produs incidentul, vinerea trecută.

În pădurea tropicală Lope-Okanda, el și ghidul său au dat, pe neașteptate, peste cinci femele de elefant și un pui. Dosio a murit, iar vânătorul profesionist care îl însoțea a fost grav rănit.

Millionaire US big game hunter, 75, is trampled to death by five elephants while hunting antelope in central Africa https://t.co/ipMRZvLKyK — Daily Mail (@DailyMail) April 24, 2026

Originar din Lodi, California, Dosio a adunat de-a lungul anilor o colecție impresionantă de trofee de vânătoare, inclusiv elefanți și lei, fiind un nume cunoscut în cadrul Sacramento Safari Club.

„Ernie vâna de când putea ține o pușcă în mână și avea numeroase trofee din Africa și SUA. Deși vânătoarea de animale mari este controversată, toate partidele lui erau autorizate și înregistrate ca parte a programelor de conservare, pentru controlul populațiilor”, a declarat un vânător pensionar care l-a cunoscut pe Dosi, pentru Daily Mail.

Av hobisi olan milyoner Ernie Dosio, Orta Afrika'da antilop avı sırasında beş fil tarafından ezilerek öldürüldü.pic.twitter.com/ME1jQvDmA1 — MUHALİF MEDYA (@muhalifmd) April 24, 2026

Dosio era proprietarul companiei Pacific AgriLands Inc., care administrează peste 4.800 de hectare de viță-de-vie în Modesto, California, și oferă servicii și finanțare producătorilor de vin.

Pădurile din Gabon adăpostesc aproximativ 95.000 de elefanți de pădure, cea mai mare parte a populației globale a acestei specii, considerată pe cale de dispariție.