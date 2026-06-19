Un milionar român și-a adus acasă compania co-fondată în Danemarca

Fintechul danez spektr, startup co-fondat și de un român, care a atras în primăvară o finanțare de 20 de milioane de dolari, a intrat în România, relevă date analizate de Profit.ro.

Compania și-a deschis o subsidiară chiar în România, la Iași, locul de origine al co-fondatorului român.

În aprilie a atras 20 de milioane de dolari, runda de finanțare fiind condusă de fondul american NEA (New Enterprise Associates), cu participarea unor investitori ai companiei, ca Northzone, Seedcamp, PreSeed Venture.

În urmă cu doi ani era anunțat că un român care și-a vândut anterior startup-ul cu 50 de milioane de dolari lansează un nou fintech, în Danemarca, după o finanțare de 5 milioane de euro.

Fintechul fanez spektr, cu sediul în Copenhaga, printre ai cărui fondatori se află și românul Ciprian Florescu, IT-ist din Iași, a obținut atunci o finanțare inițială de 5 milioane de euro din partea unor fonduri de capital de risc.

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