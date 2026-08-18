Egor Kornev l-a invitat pe David Popovici în Rusia, i-a promis că o să-l cazeze.

Kornev l-a invitat în Rusia, i-a promis că o să-l cazeze, să îi arate cum se conduce repede. Căci despre asta era vorba, stimați telespectatori, după o extraordinară finală, cu timpi istorici. Asta trebuia să afle lumea, panseurile unui rus despre cât de repede se conduce în paradisul putinist.

Poate că are dreptate. Poate că în Rusia se conduce repede. E sigur că se moare și mai repede. Nu pe șosele. În tranșee.

Cu sutele de mii mor compatrioții lui Kornev într-un război de agresiune care se eternizează. Despre asta n-a avut să-i spună nimic lui David? N-ar fi vrut să-i spună de ce nu-și cumpără o mașină rusească în locul uneia din putredul Occident? Sau ar fi fost o mare șansă ca mașina să aibă tun și șenile?

Poate că trebuia să-l informeze și despre afacerea văduvelor care se căsătoresc pe repede înainte cu băieți de vârsta lui trimiși să moară în Ucraina pentru ca ele să încaseze o pensie grasă.

Sau poate că David ar trebui să-l facă atent că or merge tare mașinile în Rusia dar, uite, în timp ce el, David, concurează în serii la 200, merg tare și dronele rusești pe deasupra României. Despre asta n-ar avea nimic să-i spună Kornev?

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