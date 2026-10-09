Un necunoscut a reușit să o întreacă pe Taylor Swift la numărul de ascultări pe rețelele de muzică. Acum va trebui să meargă la închisoare

Justiţia americană l-a condamnat marţi pe Michael Smith, un cetăţean american în vârstă de 54 de ani din Carolina de Nord, la 18 luni de închisoare pentru „fraudă”, scrie News.ro.

Între 2017 şi 2024, acest bărbat a dus o viaţă de vedetă fără a fi una. Acesta a creat mii de adrese de e-mail false şi carduri bancare false pentru a deschide conturi pe platformele de streaming muzical precum Spotify, Deezer, Apple Music şi Amazon Music. Toate aceste conturi erau redirecţionate către „profilul său de artist”, unde erau publicate „sute de mii de melodii generate de AI”, a declarat Departamentul Justiţiei al Statelor Unite într-un comunicat.

Michael Smith a înregistrat 80,9 milioane de ascultări, aroape de zece ori mai mult decât Taylor Swift, cea mai ascultată cântăreaţă din lume, care activează în industria muzicală de 20 de ani.

Această concurenţă, apărută din senin, a stârnit inevitabil curiozitatea autorităţilor. Cu atât mai mult cu cât, pe lângă faptul că a atins cote de audienţă fără precedent, acest aşa-zis cântăreţ încasa drepturi de autor pentru melodiile sale modificate cu ajutorul tehnologiei.

Câştigurile sale au fost estimate la aproximativ opt milioane de dolari. O sumă pe care a fost nevoit să o restituie la finalul procesului, în cadrul căruia s-a declarat vinovat de toate capetele de acuzare.

Departamentul Justiţiei a denunţat atunci o „schemă frauduloasă şi sofisticată, pusă la cale de-a lungul anilor pentru a fura milioane de dolari din redevenţele muzicale destinate deţinătorilor de drepturi”. Pentru că aceşti bani aparţineau platformelor şi erau destinaţi să-i remunereze pe artiştii adevăraţi, nu pe acei şmecheri care folosesc un simplu algoritm pentru a-şi desfăşura afacerile.

Acest caz ilustrează o adevărată problemă: cea a rolului pe care îl joacă astăzi inteligenţa artificială în lumea muzicii şi, în special, pe platformele de streaming, accesibile tuturor. Potrivit avocatului lui Michael Smith, condamnarea clientului său va servi drept lecţie, deoarece scoate în evidenţă „toate problemele industriei muzicale”.

Până în prezent, platformele se luptă cu greu împotriva avansului AI. Au fost luate anumite măsuri. Deezer, de exemplu, care primeşte 90.000 de piese generate de AI pe zi, foloseşte un sistem de detectare pentru a identifica, eticheta şi exclude acest tip de melodii din recomandările sale. Măsuri pe care Spotify le-a adoptat abia din septembrie.