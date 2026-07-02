Un nou cod portocaliu pentru București tocmai a intrat în vigoare. Vin noi furtuni

După două zile de cod roșu, Bucureștiul se pregătește de noi furtuni.

ANM a emis o informare meteo de tip cod portocaliu privind vremea în București până vineri . Astfel, până mâine dimineață, vremea va fi instabilă și mai ales după-amiaza și noaptea vor fi perioade cu înnorări accentuate, averse torențiale și importante cantitativ (20…30 l/mp și izolat de peste 40 l/mp), frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii puternice (rafale de 60…80 km/h) și căderi de grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1…3 cm). Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 31 de grade, iar cea minimă va fi de 17…18 grade.

Vremea pentru ziua de vineri

Vineri, vremea se va menține în general instabilă. Cerul va avea înnorări temporar accentuate și mai ales după-amiaza și noaptea vor fi averse torențiale (5…15 l/mp și izolat peste 20 l/mp) și frecvente descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în timpul ploilor (viteze de 50…60 km/h). Temperatura maximă va fi de 29…30 de grade, iar cea minimă de 17…18 grade.