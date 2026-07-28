Un nou drum expres va fi construit în România. „Este o reparație morală și o dreptate pentru un județ afectat de tranziția energetică”

Au fost atribuiți constructorii pentru primul tronson al Drumului Expres Târgu Jiu – Filiași, parte din conexiunea rutieră de mare viteză până la Craiova. Tronsonul, de aproape 20 de kilometri lungime, are un termen de finalizare de aproape trei ani de la semnarea contractului.

Marți a fost atribuit contractul de proiectare și execuție pentru capătul dinspre Târgu Jiu al drumului expres Filiași – Târgu Jiu, Lotul 6. Este vorba despre sectorul dintre centura municipiului Târgu Jiu și Târgu Cărbunești, în lungime de 19,25 de kilometri.

Ofertantul desemnat câștigător este asocierea Kalyon Insaat Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi (lider) – SC MIS GRUP SRL (Turcia – România), cu prețul de 1.998.077.020,68 lei, fără TVA, a anunțat ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță.

Durata prevăzută pentru proiectarea și execuția lucrărilor este de 34 de luni, dintre care 10 luni pentru proiectare și 24 de luni pentru execuție.

„Este o reparație morală și o dreptate pentru un județ afectat de tranziția energetică și care are nevoie de investiții ca de aer. Iar primul pas sănătos pentru atragerea investițiilor este crearea infrastructurii”, a spus Miruță.

Parte din drumul de mare viteză Craiova – Târgu Jiu

Secretarul de stat din Transporturi Horațiu Cosma spune că atribuirea contractului este „un pas important pentru realizarea conexiunii de mare viteză dintre Gorj și rețeaua națională de autostrăzi și drumuri expres”.

„Drumul de mare viteză Craiova – Filiași – Târgu Jiu este alcătuit din 6 loturi: 3 loturi de autostradă între Craiova și Filiași și 3 loturi de drum expres între Filiași și Târgu Jiu. Desemnarea câștigătorului pentru acest sector reprezintă un semnal că proiectul începe să avanseze și în etapa concretă de implementare”, spune Cosma.

Drumul de mare viteza Craiova – Tg. Jiu / Sursă: HotNews via Pro Infrastructura

Lotul 6 va avea o lungime de 19,25 km și include: