Un nou partid anti-UE și favorabil Rusiei, condus de un fost general, crește în sondaje în Italia. O bătaie de cap pentru Giorgia Meloni

Futuro Nazionale, un partid anti-UE și pro-Rusia, care se prezintă ca o grupare naționalistă fără compromisuri și o acuză pe Meloni că este prea blândă, este cotat la aproximativ 4% în sondaje, scrie Reuters.

Un nou partid de extremă dreapta din Italia pare să provoace probleme prim-ministrei Giorgia Meloni.

Partidul Futuro Nazionale, condus de fostul general Roberto Vannacci, înregistrează în sondaje un scor de aproximativ 4% și este în creștere.

La doar patru luni după ce a părăsit Liga, partidul aliat în coaliția lui Meloni, Vannacci afirmă că a atras aproape 100.000 de membri cotizanți în noua sa mișcare. Partidul va fi inaugurat oficial în acest weekend

Scorul atribuit Futuro Nazionale ar putea fi extrem de important la alegerile generale de anul viitor, iar Meloni, scrie Reuters, ar putea fi pusă în fața unei dileme: să accepte sau să respingă o colaborare.

„Dreapta care nu se teme”

Futuro Nazionale, un partid anti-UE și pro-Rusia, se prezintă ca o grupare naționalistă fără compromisuri și o acuză pe Meloni că este prea blândă.

„Noi reprezentăm acea dreaptă care nu s-a estompat, nu ezită și nu se teme”, a declarat Vannacci unui grup de jurnaliști străini la începutul acestui an, după ce a părăsit Liga, gruparea condusă de vicepremierul Matteo Salvini.

„Multe poziții adoptate în ultimii trei ani de acest guvern au dezvăluit o dreaptă temătoare”, a spus el, susținând că Meloni a fost slabă în fața Bruxelles-ului, nu a reușit să combată criminalitatea și nu și-a respectat promisiunile de a repatria migranții.

Drumul lui Vannacci spre prima scenă a politicii

Vannacci a devenit cunoscut acum trei ani prin publicarea unei cărți despre care a spus că promovează valorile tradiționale italiene, în timp ce îi discreditează pe cei din comunitatea LGBTQ, pe migranți și pe feministe.

Ministrul Apărării, Guido Crosetto, a declarat că cartea a discreditat armata, iar Vannacci, care a ocupat funcția de atașat militar al Italiei în Rusia între 2020 și 2022, a fost suspendat din serviciul activ.

Salvini l-a primit pe Vannacci în Liga, oferindu-i trambulina de care avea nevoie pentru a câștiga alegerile pentru Parlamentul European din 2024.

Acest lucru i-a oferit lui Vannacci o platformă pentru a-și construi o bază solidă de susținători, bazată pe propria sa personalitate – directă, disciplinată și conflictuală – înainte de a se lansa pe cont propriu în februarie.

Meloni și Salvini vor fi presați să adopte poziții mai radicale

„Salvini spera să profite de popularitatea lui Vannacci, dar acest lucru s-a întors împotriva lui în mod groaznic”, a declarat Sofia Ventura, profesoară de științe politice la Universitatea din Bologna, citată de Reuters.

„Salvini va trebui acum să adopte poziții mai radicale pentru a evita să fie depășit. Aceasta este o problemă pentru Meloni, care s-ar putea simți, de asemenea, obligată să urmeze aceeași cale”, a spus aceasta.

Un sondaj SWG publicat vineri plasează Futuro Nazionale la 4,6%, aproape de Liga, care se situează la 5,8%.

Același sondaj a arătat că o alianță informală a partidelor de centru-stânga se află cu un ușor avantaj în fața blocului lui Meloni.

„Puritatea” mișcării

Niciunul dintre partidele coaliției de guvernare nu a sugerat formarea unei alianțe cu Vannacci, care în Parlamentul European s-a aliniat cu grupuri precum AfD, partidul de extremă dreapta din Germania, ocolit de partidele mainstream.

O alianță ar fi deosebit de incomodă pentru Forza Italia, condusă de ministrul de externe Antonio Tajani și finanțată de familia Berlusconi, care a adoptat o perspectivă socială mai progresistă de la moartea fostului premier.

„Nu vorbesc cu Vannacci”, a declarat Tajani pentru Reuters, fără a exclude însă un contact înaintea alegerilor preconizate în următoarele 18 luni.

Vannacci insistă că partidul său aparține taberei de dreapta, dar a precizat clar că orice acord ar fi pe condițiile sale, afirmând că nu va compromite „puritatea” mișcării.

Această poziție îi neliniștește pe mulți din tabăra lui Meloni.

De la preluarea mandatului, ea a transformat „Frații Italiei” dintr-un partid de protest de extremă dreapta într-o forță de guvernare conservatoare mai mainstream, cu credibilitate la Bruxelles și Washington, susținând Ucraina și prezentându-se ca o atlanticistă de încredere.

Viitorul partidului

Ascensiunea lui Vannacci amenință să tragă coaliția ei în direcția opusă. Partidul său a început deja să recruteze din rândurile guvernului, atrăgând opt parlamentari din partidele coaliției, și combină retorica anti-UE de linie dură cu scepticismul față de sprijinul occidental pentru Ucraina.

„În opinia mea, sprijinul necondiționat în termeni de arme și bani pentru Ucraina nu este bun pentru Europa”, a spus el.

Deocamdată, Futuro Nazionale rămâne strâns legat de carisma lui Vannacci. Dar dacă își propune să evolueze dincolo de statutul de vehicul de protest, va trebui să construiască o organizație mai amplă.

Traiectoria lui Vannacci o oglindește pe cea a lui Meloni, care a petrecut un deceniu construind Frăția Italiei în opoziție, liberă de compromisurile guvernării, înainte de a prelua puterea în 2022.

„Am văzut această poveste de un milion de ori. Cineva se ridică și spune: «Ne-ați trădat; acum vin eu, pur și dur, fără compromisuri»”, a spus deputatul Ligii, Alberto Bagnai.

„Dar ajungi la un moment dat în care această forță politică trebuie să decidă dacă să rămână pură și intransigentă – făcând astfel un serviciu Partidului Democrat (de centru-stânga) – sau să caute un compromis cu centrul-dreapta”, a spus acesta, citat de Reuters.