Un nou rol celebru pentru Hugh Jackman, după Wolverine și Van Helsing. Filmul, bazat pe un roman de succes, va fi regizat de legendarul Ridley Scott

După ce i-a interpretat pe Wolverine, P.T. Barnum, Van Helsing, Jean Valjean și, recent, pe Robin Hood, actorul Hugh Jackman se pregătește să adauge un alt personaj clasic în filmografia lui, piratul Long John Silver, a dezvăluit luni revista Variety.

Regizorul Ridley Scott l-a angajat pe Hugh Jackman să interpreteze rolul principal într-o nouă adaptare a romanului „Treasure Island”, publicat de Robert Louis Stevenson în 1883.

Ridley Scott va regiza acest film pe baza unui scenariu scris de Jack Thorne, scenaristul premiat cu Emmy al miniseriei TV „Adolescence”, și îl va produce alături de Michael Pruss prin intermediul companiei sale, Scott Free. Jack Thorne va fi totodată producător executiv.

Povestea lui Robert Louis Stevenson despre „pirați și comori îngropate” este una dintre cele mai faimoase – și cele mai des adaptate – povești cu pirați scrise vreodată. „Treasure Island” („Insula comorilor”) îl are în centrul atenției pe tânărul Jim Hawkins, care găsește o hartă către averea de mult timp pierdută a căpitanului Flint și pornește într-o călătorie plină de pericole la bordul navei Hispaniola.

La bordul navei, Jim și echipajul se confruntă cu o revoltă condusă de vicleanul bucătar cu un singur picior, Long John Silver – dar, în cele din urmă, îi depășesc în inteligență pe pirați și pun mâna pe aur.

Acest roman despre maturizare, a cărui acțiune se desfășoară în secolul al XVIII-lea, a popularizat multe dintre elementele specifice poveștilor cu pirați, inclusiv hărțile comorilor marcate cu litera „X”, simbolul „Pata Neagră” și marinarii cu un singur picior și care au papagali pe umăr, notează Agerpres.

Proiectul lungmetrajului „Treasure Island” se află în curs de dezvoltare, în timp ce regizorul Ridley Scott se pregătește pentru lansarea celui mai recent film al său, „The Dog Stars” (20th Century), în luna august. Un nou trailer al acestui thriller post-apocaliptic, cu Jacob Elordi, Josh Brolin și Margaret Qualley în rolurile principale, a fost lansat luni dimineață.

Hugh Jackman va putea fi văzut în curând pe marile ecrane în filmul „The Death of Robin Hood”, produs de A24 și regizat de Michael Sarnoski, care va avea premiera pe 19 iunie.