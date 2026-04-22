Un nou scandal de corupție la „Disneyland-ul militar” al Rusiei. Director acuzat că a primit o mită de sute de mii de dolari

Vitaly Melimuk, director adjunct al Parcului Patriotic de lângă Moscova, a fost arestat sub acuzația că a primit 18 milioane de ruble (240.000 de dolari) mită de la CEO-ul companiei Hermes, o firmă de inginerie tehnică și mecanică.

The Moscow Times scrie că dosarul lui Melimuk este doar cel mai recent dintr-o serie de anchete penale care i-au vizat pe oficialii parcului – supranumit „Disneyland-ul militar” al Rusiei de publicații ca The Guardian și CNN.

În schimbul banilor, potrivit anchetatorilor, Vitaly Melimuk a promis „patronaj general” și ajutor pentru obținerea unor contracte de întreținere profitabile la principalul amplasament al parcului, de lângă Moscova, și la filiala sa din Sankt Petersburg.

Comitetul de Investigații, cel mai înalt organism de anchetă din Rusia, a publicat o înregistrare video în care agenți în civil scot bancnote de 5.000 de ruble dintr-o geantă și le pun pe o masă, după o operațiune desfășurată în secret, în weekend, în regiunea Moscovei.

Melimuk riscă până la 15 ani de închisoare pentru luare de mită. Potrivit Fontanka, publicație din Sankt Petersburg, acesta ceruse comisioane de 10% pentru contracte de întreținere în valoare totală de 1,4 miliarde de ruble (18,6 milioane de dolari).

Multiple scandaluri de corupție privind Parcul Patriotic al Rusiei

Cazul lui Melimuk nu este primul scandal de corupție pe tema contractelor de la Patriot Park, un parc cu tematică militară creat pentru a prezenta echipamentele rusești și pentru a stimula mândria națională.

Predecesorul lui Melimuk, Veaceslav Ahmedov, a fost condamnat la 5 ani de închisoare, în 2025, după ce a fost găsit vinovat pentru o fraudă legată de construcția parcului tematic.

În această lună, fostul viceministru al apărării Pavel Popov a fost condamnat la 19 ani de închisoare, într-un dosar cu acuzații de deturnare de materiale și manoperă destinate Parcului Patriotic. Comitetul de Investigații afirma despre acesta, în august 2024, că „s-a îmbogățit pe spezele acestei instituții”, potrivit Reuters.

Melimuk a fost plasat în arest preventiv, iar anchetatorii îi caută potențialii complici. Autoritățile nu au precizat pe moment dacă este vizat de acuzații penale și șeful firmei Hermes.