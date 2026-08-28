Un nou șef la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Îl va înlocui pe generalul Iamandi care a condus IGSU în ultimii nouă ani

Generalul Lucian Dumitru Marciu a fost numit şef al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă pentru şase luni, informează Agerpres. Marciu îl înlocuiește pe generalul Dan-Paul Iamandi care a condus IGSU din 2017 până acum.

„Începând cu data de 1 septembrie, domnul general de brigadă cu o stea Marciu Lucian Dumitru se împuterniceşte pentru a îndeplini atribuţiile funcţiei vacante de inspector general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă pentru o perioadă de şase luni”, se arată într-o decizie semnată de premierul interimar Ilie Bolojan şi publicată vineri în Monitorul Oficial.

Lucian Marciu a deţinut funcţia de şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Braşov, începând din 2019.

Acesta îl înlocuieşte în funcţie pe generalul Dan-Paul Iamandi. Pe 20 august, preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretul privind trecerea în rezervă a generalului cu patru stele Dan-Paul Iamandi, din Ministerul Afacerilor Interne (MAI).

Iamandi a fost înlocuit de la conducerea IGSU în luna aprilie a acestui an, însă generalul a contestat în instanță schimbarea sa din funcție, obținând revenirea pe post până la trecerea sa în rezervă.

Avocatul său a invocat în instanță ingerința politică „inclusiv în aspectele militare” și a vorbit despre „miniștrii care schimbă comandanții ce nu mai corespund din punct de vedere politic”.

„Reclamantul nu a avut posibilitatea reală de a-și exprima un eventual refuz cu privire la detașare şi de a face dovada împrejurărilor care justifică un astfel de refuz. Acestuia i-a fost adus la cunoștință acest aspect pe data de 14.04.2026, la ora 16:04, cu aplicare imediată, fără a putea avea o întâlnire sau o notificare anterioară emisă de către Ministerul Afacerilor Interne. Pur și simplu a fost chemat la Serviciul Personal, punându-i-se în față acest ordin de detaşare, pentru a-l semna”, se menționează în documentele depuse în instanță de avocatul generalului.

Juristul care a reprezentat Ministerul de interne în proces a precizat că s-a solicitat detașarea lui Iamandi la o structură „pentru desfășurarea unor misiuni care necesită experiența inspectorului general” și a invocat că prin mutare nu i-au fost afectate drepturile salariale.