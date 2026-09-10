Un nou semnal de alarmă pe piața energiei, după ce rebelii Houthi au capturat un port strategic din Yemen

Rebelii Houthi, mișcare aliniată Iranului, au preluat joi controlul asupra orașului-port Mocha din Yemen, au declarat surse militare pentru Reuters.

Patru surse militare din cadrul guvernului yemenit spun că Houthii și-au consolidat poziția asupra strâmtorii Bab el-Mandeb, ieșirea sudică din Marea Roșie și una dintre cele mai importante rute de transport maritim din lume, și că lansau atacuri asupra insulelor strategice Hanish.

Ulterior, două surse din cadrul guvernului yemenit au relatat că houthii au ajuns la insule.

Dacă houthii reușesc să sufoce traficul prin această cale navigabilă, aflată pe partea opusă a Peninsulei Arabice față de strâmtoarea Ormuz, Iranul poate obține un avantaj esențial în războiul cu Statele Unite, reducând aprovizionarea printr-un al doilea coridor major de tranzit și provocând o creștere puternică a prețurilor petrolului, explică Reuters.

Prețurile țițeiului Brent au crescut joi cu 3,5%, ajungând peste 100 de dolari per baril, pe fondul îngrijorărilor privind perturbarea rutelor de aprovizionare.

Houthii au intrat în război, de partea Iranului, printr-un atac asupra Israelului în 28 martie, dar au rămas într-o mare măsură inactivi, până în iulie, când au declarat o blocadă navală împotriva Arabiei Saudite. În septembrie au intensificat atacurile asupra zonelor sudice din regat.

Arabia Saudită, cel mai mare exportator de petrol din lume, s-a bazat pe ruta de transport maritim din Marea Roșie în contextul blocajului din strâmtoarea Ormuz, pe unde, pe timp de pace, trecea o cincime din petrolul utilizat la nivel global.

Joi, autoritățile saudite de protecție civilă au emis alerte de urgență în orașul Khamis Mushait, din sud-vestul țării, pentru a patra oară în 24 de ore, pe fondul atacurilor lansate de Houthi.

Pakistanul a transmis Teheranului un avertisment saudit

Pakistanul a transmis Iranului un avertisment din partea Arabiei Saudite pentru ca acesta să-și țină în frâu aliații Houthi din Yemen, într-un efort de a împiedica escaladarea crizei, au declarat surse saudite, pakistaneze și iraniene.

Un înalt oficial iranian a confirmat că Pakistanul a transmis Teheranului mesajul marți, iar răspunsul părții iraniene a fost că „Iranul nu îi controlează pe Houthi”.

Conflictul din Yemen dintre aliații yemeniți ai Arabiei Saudite din guvernul susținut la nivel internațional și rebelii Houthi are loc într-o săptămână în care Iranul și Statele Unite au desfășurat cea mai amplă serie declarată de atacuri reciproce asupra transporturilor maritime din regiunea Golfului, de la începutul războiului, în februarie.

„Poarta Lacrimilor”, una dintre cele mai importante rute maritime din lume

Forțele guvernamentale yemenite și aliații lor își mută pozițiile spre sud, de-a lungul coastei Mării Roșii, către Dhubab, localitate situată chiar pe strâmtoare, vizavi de insula Perim, au declarat surse militare din cadrul guvernului. Controlul asupra Dhubabului și al insulei este esențial pentru a prelua controlul asupra strâmtorii, au explicat acestea.

Bab el-Mandeb, supranumită „Poarta Lacrimilor” din cauza condițiilor periculoase de navigație, se află între Yemen, în Peninsula Arabică, respectiv Djibouti și Eritreea, pe coasta Africii, ceea ce o face o miză majoră pentru Houthi, care controlează cele mai populate zone ale Yemenului și o mare parte din nordul țării.

Este una dintre cele mai importante rute din lume pentru transportul țițeiului și al combustibililor din Golf către Mediterana, prin Canalul Suez sau prin conducta Suez–Mediterana de pe coasta egipteană a Mării Roșii, precum și pentru mărfurile destinate Asiei, inclusiv petrolul rusesc.