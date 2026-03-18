Un nou val de amenzi pentru România TV

Consiliul Naţional al Audiovizualului a decis sancţionarea România TV cu trei amenzi şi o somaţie. În total, postul a fost sancţionat cu 75.000 de lei (15.000 de euro) şi o somaţie pentru dezinformări, lipsă de echilibru, xenofobie şi instigare în emisiuni din luna decembrie, scrie Pagina de Media.

CNA a analizat în şedinţele de marţi şi miercuri reclamaţii pentru emisiuni din luna decembrie pentru România TV și a decis amendarea televiziunii de ştiri cu 60.000 de lei, respectiv 10.000 de lei şi 5.000 de lei, plus o somaţie.

Somația a fost dată pentru o burtieră din 8 decembrie, în care USR-iştii au fost numiţi „şobolani”. „Urmează: Spulberaţi la vot, şobolanii USR caută noi sinecuri”, a titrat postul în emisiunea „România în 60 de minute”.

România Te Vede din 13 decembrie a fost amendată cu 5.000 de lei pentru lipsa de echilibru în relatările despre protestele pentru justiţie din decembrie. Printre titluri: „Cine finanţează protestele de stradă împotriva justiţiei”; „Documentul intern al reziştilor: organizează lovitura de stat”; „Documentul reziştilor: atac la ordinea constituţională”; „Cum se organizează reziştii ca să pună mâna pe toată justiţia”.

Amenda de 10.000 de lei a fost dată România TV pentru xenofobia dintr-un material cu titlul „Asiaticii ne aduc lepră, românii – alungaţi din ţară”, prezentat în jurnalul informativ al orei 11:00 din 14 decembrie.

Postul a fost amendat cu 60.000 de lei pentru Punctul Culminant şi Cutia Neagră din luna decembrie, pentru dezinformări şi lipsă de echilibru în relatări despre premierul Ilie Bolojan. Mai mult, în cadrul uneia dintre emisiuni a fost reluată (ca o retropectivă) o investigaţie care îl viza pe Bolojan şi care mai fusese sancţionată de CNA în luna aprilie a anului trecut, cu 30.000 de lei, conform discuţiilor din cadrul şedinţei, scrie Pagina de Media.

Printre titlurile afişate: „Grupul secret al lui Ilie Bolojan care vrea să schimbe legile”; „Dezvăluirile care devoalează revolta aranjată din justiţie”; „Reţeaua de rezişti care plănuia linşarea Liei Savonea”, „Reţeaua plătită să întreţină revolta în justiţie” („Punctul Culminant”); „Afacerişti dubioşi aliniaţi în spatele lui Bolojan”; „Ordinele lui Soroş, ce trebuie să execute Bolojan”; „Reţeaua imobiliară protejată de Bolojan”; „Cămătarul milionar adus de Bolojan la Bucureşti”; „Sinecurile pentru care reziştii îşi iau gâtul”; „Organizaţiile finanţate pentru a manipula românii” („Cutia neagră”).