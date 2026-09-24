Un oficial al marinei americane confirmă că pe portavionul USS Abraham Lincoln au avut loc incidente pe care Donald Trump le-a catalogat drept „știri false”

Guvernul american a recunoscut că opt militari americani au încercat să se sinucidă în timpul desfășurării excepțional de îndelungate a portavionului Abraham Lincoln, mobilizat în Orientul Mijlociu pentru războiul din Iran condus de Donald Trump, scrie AFP.

Într-o scrisoare adresată de ministrul interimar al Marinei, Hung Cao, ca răspuns la întrebările formulate de senatoarea democrată Kirsten Gillibrand, consultată de France Presse, guvernul Trump scrie că „de la începutul desfășurării portavionului Lincoln, au avut loc în total opt tentative de sinucidere” în rândul echipajului, precum și al tuturor avioanelor și navelor care îl însoțesc.

„Nu a avut loc nicio sinucidere la bord în timpul acestei desfășurări”, a subliniat el.

„Un marinar (…) a căzut peste bord la începutul lunii august” și „a fost salvat rapid (…) și debarcat de pe navă pentru îngrijiri medicale suplimentare”, a precizat ministrul.

Un alt marinar „a încercat să se arunce peste bord în martie”, dar „a fost împiedicat de colegii săi” și „s-a întors la portul său de bază”, a adăugat Hung Cao.

Cum sunt sprijiniți marinarii

Întrebat despre resursele puse la dispoziția personalului militar de la bord, ministrul a enumerat, printre altele, „cinci preoți, un psiholog, un asistent social și un câine de sprijin emoțional”.

La începutul acestui an, Marina SUA a declarat că oficialii „nu au observat o creștere a gândurilor suicidale sau a tentativelor de sinucidere la bordul navei” și a insistat că sănătatea membrilor serviciului militar este o prioritate absolută.

Rata tentativelor de sinucidere în rândul marinarilor din grupul de luptă Abraham Lincoln a fost aproximativ similară cu cea înregistrată în cadrul întregii Marine aflate în serviciu activ în 2024, cel mai recent an pentru care Pentagonul a publicat date, conform CNN.

În acel an, Marina a înregistrat 356 de tentative de suicide în rândul celor 337.000 de marinari aflați în serviciu activ.

Prima escală după 286 de zile pe mare

Misiunea de lungă durată a portavionului USS Abraham Lincoln se întinde pe o perioadă de peste zece luni. Nava și miile sale de marinari au părăsit San Diego pe 21 noiembrie 2025 pentru o misiune în Marea Chinei de Sud, înainte de a fi redirecționați către Orientul Mijlociu în sprijinul ofensivei comune a Statelor Unite și a Israelului împotriva Iranului, pe 28 februarie.

Misiunea ar fi trebuit să se încheie în luna mai. În cele din urmă, la începutul lunii septembrie, nava a făcut o escală în Thailanda, după 286 de zile petrecute pe mare.

În luna august, familiile militarilor și aleșii locali au semnalat condiții alarmante pentru echipaj, relatând despre tentativele de suicid, alte probleme grave de sănătate mintală, penurii alimentare și condiții precare de igienă. Aceste informații au fost atunci respinse categoric de Donald Trump. Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, a considerat la rândul său că situația a fost „exagerată”.

Cu toate acestea, portavionul a fost detașat în Orientul Mijlociu în aceeași perioadă.

Principala cauză de deces în Marina SUA

Luna trecută, președintele SUA Donald Trump a minimizat îngrijorările legate de impactul misiunii de nouă luni din Orientul Mijlociu, afirmând că misiunea „nu era nici pe departe suficient de lungă” atunci când a fost întrebat dacă aceasta era excesivă, notează Sky News.

„Ceea ce Trump și secretarul Hegseth au respins drept «știri false» s-a dovedit a fi o stare gravă și deteriorantă a militarilor noștri”, a declarat Gillibrand într-un comunicat, citată de Fox News. „Soldații noștri și familiile lor fac sacrificii imense în fiecare zi, însă președintele i-a respins cu o lipsă de respect evidentă.”

O misiune tipică durează între șase și șapte luni și include opriri regulate pentru reaprovizionare.

Sinuciderea rămâne una dintre principalele cauze de deces în cadrul Marinei și Corpului de Infanterie Marină al SUA, potrivit unei analize a datelor compilate de USNI News.

Marina SUA a declarat că printre factorii-cheie ai sinuciderii se numără lipsa de legături sociale și problemele de sănătate mintală, adăugând că „eforturile de prevenire și post-intervenție în caz de sinucidere rămân o prioritate absolută”.