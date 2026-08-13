Un oficial din Ministerul Energiei infirmă o „falsă propagandă” de pe rețelele sociale despre energia furnizată Republicii Moldova și Ucrainei

Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, a declarat că România a furnizat întotdeauna „energie la prețul pieței” Republicii Moldova și Ucrainei, nu gratis, în ciuda faptului că a existat o „falsă propangadă” în acest sens.

Bușoi a fost întrebat, joi seară, la Antena 3, dacă România dă energie gratis celor două țări vecine, având în vedere speculațiile de acest gen care circulă pe rețelele sociale.

„Nu am dat niciodată energie gratis Moldovei sau Ucrainei. Am dat energie la prețul pieței, întotdeauna la prețul pieței. Lucrurile acestea s-au explicat și s-au spus de mult. Sigur că ele amplifică o anumită retorică din zona domnului Georgescu, din zona partidelor extremiste”, a răspuns secretarul de stat.

El a spus că este vorba despre o „falsă propagandă” care a circulat în spațiul public și în anii 2024 și 2025.

„Și atunci, în preajma alegerilor prezidențiale, a fost această falsă propagandă, că am da electricitate gratis Ucrainei și Republicii Moldova. Nu, o dăm la prețurile pieței, iar dacă, cumva, am fi într-o situație de criză, chiar și la prețurile pieței, exporturile ar fi limitate sau chiar oprite”, a adăugat Cristian Bușoi.

Ce a spus despre dialogul cu Comisia Europeană

Secretarul de stat a precizat că oficialii români au „avut un dialog și o cerere de sprijin pe mai multe paliere” cu reprezentanții Comisiei Europene, oferind drept exemple ajutoarele de urgență, acordul de a crește capacitatea transfrontalieră între România și Bulgaria sau mecanismul anti-speculă.

„Au înțeles perfect situația din România. Și Ungaria, și Slovenia au notificat doar «early warning», alertă timpurie. Noi am mers o treaptă mai sus, «crisis situation», situație de criză, pentru că în România lucrurile, în opinia noastră, sunt mai complicate. Și Ungaria trece printr-o perioadă dificilă (…). Dintr-un consum de 7.000, ei importă 4.000. Noi importăm 2.300-2.400. Cumva importurile lor sunt mai mari, dar, mă rog, au considerat că doar «early warning». Noi suntem în situație de criză. Pe baza acestor mecanisme și acestor argumente, suntem încrezători că vom avea înțelegere la Comisia Europeană”, a mai declarat Cristian Bușoi.