Un oficial din Ministerul Energiei spune că „e puțin probabilă” repornirea centralei de la Cernavodă înainte de 31 august / Ce impact va avea asupra prețurilor

Oprirea centralei nucleare de la Cernavodă face ca România să cumpere energie mai scumpă în orele de seară, iar această situație poate să ducă la o creștere a prețurilor la electricitate, deocamdată moderată, spune secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, citat de TVR Info.

Centrala nucleară de la Cernavodă este oprită din cauza nivelului scăzut al Dunării. Primul reactor a fost închis din 28 iulie, iar cel de al doilea, din 13 august. Oprirea centralei de la Cernavodă a lăsat România fără aproximativ 20% din producția sa de energie.

Cristian Bușoi precizează că este „foarte puțin probabil” ca centrala să poată fi repornită, chiar și parțial, înainte de 31 august.

„Nu avem o prognoză certă nici din partea colegilor de la Centrala Nucleară de la Cernavodă, nici din zona prognozelor Apelor Române. Este însă cert că este foarte greu și foarte puțin probabil să se întâmple o redeschidere, chiar și parțială, până la 31 august”, a explicat secretarul de stat.

Efectele opririi centralei nucleare

El a spus că obiectivul autorităților este de a reporni centrala în prima parte a lunii septembrie. Amânarea redeschiderii centralei va duce la prelungirea stării de alertă energetică decretată începând din 1 august.

„Dacă situația nu se îmbunătățește până în 31 august și nu avem redeschisă măcar parțial centrala de la Cernavodă, avem argumente foarte puternice să rămânem pe această stare de alertă”, a spus secretarul de stat.

Prețul mediu al energiei pentru orele de seară ajunge la aproximativ 200-208 euro/MWh, spune oficialul din Ministerul Energiei, iar media întregii zile se situează între 140 și 150 de euro/MWh, indiferent dacă energia este cumpărată din România sau din import.

El a subliniat că situații în care România să cumpere energie foarte scumpă au fost pentru perioade foarte scurte și pentru cantități reduse.

„Sunt niște minime și maxime care sunt valabile pentru câteva secunde, pentru o cantitate mică, atunci când o cerere excepțională întâlnește o ofertă foarte ridicată”, a explicat Bușoi.

De ce România exportă ieftin și importă scump

Cristian Bușoi a explicat că una dintre probleme este lipsa capacităților suficiente de stocare asociate parcurilor fotovoltaice.

În timpul zilei, atunci când producția solară este ridicată, o parte din energia produsă în România ajunge să fie exportată către Bulgaria la prețuri foarte mici. Seara, când producția fotovoltaică scade, furnizorii sunt nevoiți să importe energie.

„O parte din electricitatea pe care o produc o exportă, o vând către Bulgaria la un preț foarte mic. Și alți agenți economici, în principal furnizori, sunt nevoiți seara să importe între 1.500 și 2.200 MW, poate acesta a fost vârful, inclusiv electricitate din aceste baterii, la un preț mediu de 200 de euro”, a explicat Bușoi.

Secretarul de stat estimează că această situație poate avea un efect și asupra prețurilor plătite în România.

„Este o chestiune care afectează anumiți investitori și care, în final, se va regăsi și într-o creștere sensibilă, nu foarte mare în acest moment, estimăm noi, a prețului final la electricitate în România”, a declarat Cristian Bușoi.

Acesta a precizat însă că prețurile de pe piețele din regiune sunt apropiate, România fiind parte a pieței europene interconectate.