Un ONG marocan denunță „tăcerea îngrijorătoare” a statului după exodul masiv de migranți în Ceuta. „Vrem anchetă serioasă și independentă”

Asociația Marocană pentru Drepturile Omului (AMDH) a solicitat sâmbătă o anchetă independentă pentru „a face lumină” în privința cauzelor afluxului fără precedent de migranți între orașul marocan Fnideq și enclava spaniolă Ceuta.

Zeci de mii de migranți, în majoritate tineri marocani, au trecut ilegal în enclava spaniolă Ceuta din nordul Marocului în ultimele zile, în urma unui zvon conform căruia granița s-a deschis, notează France Presse și Agerpres. Aproape toți cei 60.000 de oameni care au trecut granița au fost apoi returnați în Maroc.

Aceste mișcări au provocat scene de haos și au dus la cel puțin 67 de morți, conform autorităților spaniole.

AMDH, care raportează „aproape 130 de victime”, precum și zeci de persoane dispărute, a solicitat într-un comunicat „o anchetă serioasă și independentă pentru a face lumină asupra circumstanțelor și cauzelor care au dus la recentele valuri de exod, și pentru a stabili responsabilitățile”.

ONG-ul condamnă totodată „tăcerea îngrijorătoare a oficialilor și instituțiilor” țării – care încă nu au reacționat public la criză – considerând că acest lucru a contribuit la crearea afluxului enorm de persoane care doresc să emigreze.

„Statul marocan, pe deplin responsabil”

O sursă apropiată sectorului ONG-urilor a declarat pentru AFP că „modul în care s-au desfășurat lucrurile” sugerează că aceste sosiri în masă la frontieră nu ar fi putut avea loc fără „acordul autorităților” marocane.

ONG-ul consideră statul marocan „pe deplin responsabil” pentru situația care a dus la acest aflux, alimentat de „furia populară față de eșecul politicilor țării”, care încă suferă de inegalitate semnificativă și o rată ridicată a șomajului.

AMDH a denunțat, de asemenea, „creșterea retoricii de extremă dreaptă (…) care incită la ură împotriva migranților și îi prezintă ca o amenințare existențială pentru societățile occidentale”.

Imaginile crizei din Ceuta i-au determinat pe mulți lideri de dreapta și de extremă dreaptă din Europa și Statele Unite să solicite controale și mai stricte la frontiere în țările lor.

AMDH, o organizație anticolonială de extremă stânga, a solicitat, de asemenea, ca „cererea de întoarcere” a celor două enclave spaniole, Ceuta și Melilla, „să fie plasată pe agenda politică” marocană și „să se ia în considerare această cerere ca parte a procesului de decolonizare”.