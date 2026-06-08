Un oraș din Japonia și-a închis toate școlile din cauza unui urs

Un oraș din Japonia a închis toate cele 94 de școli primare și gimnaziale după ce, pentru prima dată, a fost zărit un urs pe teritoriul localității, scrie ziarul britanic The Guardian.

Autoritățile din Utsunomiya, un oraș cu o populație de jumătate de milion de locuitori situat la aproximativ 100 km nord de Tokyo, au luat măsura închiderii școlilor după ce, sâmbătă, un urs negru de talie medie – cu o lungime estimată la aproximativ un metru – a fost văzut în apropierea unui parc din oraș, relatează sursa citată.

Nu a fost singura apariție a animalului. Ursul a fost zărit din nou pe camerele de supraveghere, alergând chiar în fața a doi tineri speriați din centrul orașului, în primele ore ale zilei de duminică. Iar luni dimineață a fost zărit din nou, într-o zonă industrială aflată la circa 2 km de centrul orașului.

Autoritățile locale îi îndeamnă pe oameni să-și țină ușile și ferestrele încuiate, să nu se apropie de urs dacă îl văd și să se adăpostească în cea mai apropiată clădire.

Zeci de mii de urși pe insulele japoneze

Japonia se confruntă în ultima vreme cu tot mai multe atacuri ale urșilor. Potrivit estimărilor, pe insula principală a Japoniei, Honshu, trăiesc între 12.000 și 42.000 de urși negri asiatici. Exemplarele pot ajunge la 1,5 metri și pot cântări până la 120 kg.

Un număr mare de urși bruni, circa 12.000 de exemplare, trăiesc doar pe insula nordică Hokkaido, masculii pot ajunge la o lungime de 2 metri și până la 400 kg.