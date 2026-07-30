Un oraș fără teatru are un festival de teatru. Totul a plecat de la ideea unor adolescenți

Orașul Alexandria nu are un teatru. Are, în schimb, un festival, Ideo Ideis, pe scena căruia au jucat, de-a lungul timpului, mii de adolescenți și tineri. Întreaga poveste, în ediția de vineri, 31 iulie, a newsletterului „Partea Bună”, la care vă puteți abona mai jos.

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În urmă cu mai bine de două decenii, Silvia Ciubotaru era într-o trupă de teatru de liceu și făcea parte din prima generație a Consiliului Local al Tinerilor din Alexandria. Avea pe atunci 17 ani și, împreună cu câțiva prieteni a avut ideea de a crea în oraș un festival de teatru pentru liceeni.

Acum, Ideo Ideis a ajuns la ediția a 21-a, care se desfășoară între 29 iulie și 5 august 2026, sub tema „Aici e locul nostru”. Mai mult, între 31 iulie și 2 august, vor avea loc în aer liber, în Piața Ideo Ideis amenajată în centrul pietonal al orașului, spectacole, concerte, proiecții de film, întâlniri, activități pentru copii, parade, ateliere și intervenții artistice.

Cofondatoare a festivalului și psiholog, Silvia Ciubotaru povestește cum teatrul a adus împreună, adolescenți timizi și adolescenți extrovertiți, pasionați de matematică și de științe sociale, pragmatici și visători. I-a ajutat să își lărgească perspectiva și le-a dat o voce.

Dar a adus speranță și în mijlocul unei comunități. „Există un foarte mare respect și o foarte mare deschidere pentru artă în comunitate. Dar și organizatorii de evenimente culturale și artistice trebuie să facă și ei un pas în plus, sau poate zece pași în plus, pentru a ajunge la comunitate. Nu există „oamenilor nu le place” sau „oamenii refuză”, pur și simplu. Există dificultatea de a deschide un dialog și de a deschide o negociere vizavi de ce e prioritar, ce e necesar și ce putem face împreună”, crede Silvia Ciubotaru.

Întreaga poveste, în newsletter-ul „Partea Bună”, la care vă puteți abona aici.